El PSOE cierra un acuerdo de gobierno con el edil de Iniciativa por Benacazón

La alcaldesa de Benacazón, la socialista Juana Mari Carmona, confirmó ayer que el PSOE ha cerrado un acuerdo de gobierno con el único edil de Iniciativa por Benacazón (IB), Manuel González Garrido, que será tercer teniente de alcalde y delegado municipal de Seguridad Ciudadana, Transparencia y Gobierno abierto. Su incorporación, con fecha del pasado 1 de mayo, al gobierno local del que forman parte otros seis ediles socialistas le dará estabilidad al mismo después de casi dos años funcionando con mayoría simple. También permitirá "ejecutar" de forma ágil y con mayor tranquilidad las iniciativas del gobierno hasta el final de mandato.

Carmona precisó que, a raíz las conversaciones con la oposición tras las elecciones municipales, se optó por el gobierno con mayoría simple, dado que se respetó a la lista más votada en la investidura. Pero el día a día no ha sido fácil en estos dos años y ha obligado a los socialistas a largas negociaciones antes de llevar cualquier asunto al pleno para que no se topase con el bloqueo por parte de la oposición, en la que hay además tres ediles del PP, dos de IU y uno del PA. La oposición se ha llegado a sentar, de hecho, para analizar la posibilidad de promover una moción de censura contra el PSOE, que no se ha concretado.

"No hay motivos para ello", subrayó la alcaldesa, quien recordó que estas negociaciones se produjeron justo cuando el Ayuntamiento de Benacazón estaba a punto de salir del plan de ajuste -lo hizo formalmente el pasado mes de febrero- que ha mantenido encorsetada toda la gestión. "Estos años se ha trabajado mucho para sanear el Ayuntamiento", recordó, y se han pagado cuatro millones de euros de deuda con proveedores en cinco años. Siempre que el techo de gasto lo permina, es ahora cuando se abre la posibilidad de hacer otras cosas, avanzó la edil.

Manuel González Garrido asume la tercera Tenencia de Alcaldía que tenía hasta ahora el edil socialista Iván Solís y se integrará en la junta de gobierno local, con voz y voto, aunque a la misma pueden asistir también el resto de ediles del gobierno para informar, asesorar y estar al tanto de los asuntos que se tratan. González Garrido tendrá una asignación de 9.000 euros brutos al año (650 mensuales) por una liberación de media jornada para sus nuevas labores en el gobierno. El grupo de Iniciativa por Benacazón fue promovido por antiguos militantes socialistas, lleva dos mandatos con representación en el municipio, desde las elecciones municipales de 2011, cuando también salió elegido Manuel González.