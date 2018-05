El PSOE hará primarias para elegir a los candidatos en Coria, Carmona y Tomares

El PSOE de Sevilla, a través de la Comisión Provincial de Garantías Electorales, validó este viernes a los candidatos que se han inscrito en el plazo previsto, que acabó el jueves 10, para ser candidatos a las alcaldías en los 17 municipios de la provincia de más de 20.000 vecinos. Hay más de un aspirante en tres de ellos, Coria, Carmona y Tomares, en los que el PSOE está en la oposición y donde se celebrarán primarias.

En Tomares, como curiosidad, uno de los aspirantes es Luis Medina Cantalejo, el árbitro de fútbol ya retirado y que será distinguido además este año con una de las Medallas de Oro de la provincia que concede la Diputación. En Los Palacios y Mairena del Alcor, sólo hay un aspirante en cada caso, que serán proclamados automáticamente candidatos a la Alcaldía: Juan Diego Valverde y Rocío Sutil, respectivamente.

Asimismo, se han inscrito todos los alcaldes de los 12 grandes municipios en los que el PSOE ya gobierna para optar a la reelección, incluido el de la capital, Juan Espadas. La excepción ha sido el regidor de Dos Hermanas, Francisco Toscano, que no lo ha hecho, lo que ha vuelto a desatar los rumores sobre una posible retirada del edil después de 35 años.

No obstante, el secretario del PSOE local, Francisco Rodríguez, aseguró este viernes que la ejecutiva nazarena no tiene a otro candidato que no sea Toscano y que así lo volvieron a poner de manifiesto el jueves en una reunión. Rodríguez atribuyó lo ocurrido a un problema formal, que confía en que se solvente. El olvido ha llamado la atención, ya que Toscano es presidente del Comité Federal Socialista y uno de los valedores de Pedro Sánchez, que ha promovido el proceso y fijó el calendario.

En Coria del Río, los aspirantes son la actual portavoz municipal, Concepción Ufano, y un candidato sanchista: David Díaz García. Sin ese sesgo, en Carmona son Ana María Cabello, concejal socialista en ese Ayuntamiento, y Agustín Guisado del Moral, que lo fue hace algunos años. En Tomares, donde gobierna el PP con José Luis Sanz, los candidatos a las primarias socialistas son la actual portavoz municipal, Cristina Pérez, y el árbitro Luis Medina Cantalejo, que es miembro activo desde hace años de la agrupación socialista local.

Un grupo de militantes críticos también intentó promover primarias en Alcalá de Guadaíra, donde el PSOE gobierna y tenían que presentar -según el nuevo reglamente emanado del 39 Congreso Federal Socialista- las firmas de la mitad más uno de los militantes, que no lograron de reunir.

Hasta el domingo, pueden presentarse recursos. El lunes se abrirá el plazo para recoger avales, hasta el 1 de junio. Por primera vez, el PSOE sólo exige que el candidato a primarias sea avalado por un 5% de los militantes, frente al 20% que se pidió en otros procesos. El día 6 de junio se inicia la campaña previa a la votación de primarias, que se ha fijado para el domingo 17 de junio.