El PSOE incorpora al gobierno al ex edil de IU y mantiene a uno de los andalucistas

La alcaldesa de Santiponce, Carolina Casanova (PSOE), contará finalmente con más concejales, además de los tres que tiene el PSOE, para su gobierno. Porque, a pesar de que el portavoz andalucista, Justo Delegado, dio por roto el pacto que ambos grupos mantenían y que propició la moción de censura contra IU en mayo, uno de los ediles del PA se ha desvinculado de la decisión y seguirá, practicamente con las mismas delegaciones en las que venía trabajando. Se trata de José Fabio Herrera, con las áreas de Fiestas, Agricultura y Ganadería y Transparencia. Además, se incorpora al gobierno el no adscrito Miguel Ángel Gil, ex concejal de IU que dejó la formación tras mantener diferencias con el ex alcalde José López.

Aunque Gil no firmó la moción de censura, sí votó en su día a favor de la misma. Ahora, recuperará algunas de las delegaciones que, como teniente de alcalde, tenía al inicio del mandato y asumirá otras: Urbanismo y Vivienda, Educación y Patrimonio Público, según la remodelación que firmó el jueves la alcaldesa.

El resto de áreas quedan en manos de los ediles socialistas. La propia Casanova llevará Relaciones Institucionales; Hacienda; Mujer e Igualdad; Turismo; Régimen Interior; Seguridad Ciudadana y Movilidad; Servicios Generales e Infraestructuras y Bienestar Social y Mayores, además de la Alcaldía. Cristina López Marín gestionará Deportes, Cultura, Comunicación y Nuevas Tecnologías, Promoción Económica y Empleo. El también concejal socialista Manuel Liria dirigirá Juventud, Sanidad y Consumo y Medio Ambiente.

La continuidad en el gobierno del edil andalucista y la entrada del ex concejal de IU acrecentó ayer la polémica política en Santiponce, sobre todo, por las críticas de la federación de izquierdas. Antonio Maíllo, coordinador en Andalucía, acudió incluso al municipio, junto al coordinador provincial, Manuel Lay, y aseguró que IU está estudiando "de manera concienzuda" la Ley Antitransfuguismo para ver si el gobierno que se ha formado "responde a la legalidad", por contar "con un concejal tránsfuga de IU que se fue al grupo mixto y con una persona del PA que suponemos que será otro tránsfuga".

El ex edil de IU Miguel Ángel Gil, por su parte, en declaraciones a Europa Press, asegó que sólo quiere "ayudar" a que el municipio "no se quede totalmente ingobernable" y, frente a las acusaciones de transfuguismo de Maíllo, defendió que él ya no está "afiliado a ningún partido" y que no tiene intención de "cobrar" nada de las arcas municipales. "Sólo quiero echar una mano. Agotaré el mandato y no haré nada más en política", dijo, y calificó de "bochornosa" la situación que se está viviendo en Santiponce. De otro lado, fuentes cercanas a este edil andalucista aseguraron que está muy afectado por las alusiones de transfuguismo, cuando no se ha movido ni abandonado ningún partido.