El PSOE duda de la legalidad del Pleno por el caso Varela que pide la oposición

Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha registrado con el apoyo de IU, C's y la no adscrita Cristina Alonso la petición de un pleno para que el alcalde, Francisco Toscano, dé "explicaciones" sobre la supuesta "colocación encubierta" de una ex edil del PP a la que se alude en las conversaciones grabadas al concejal del PP Luis Paniagua, incorporadas al sumario del caso por el intento de chantaje al candidato de C's, Manuel Varela. Según éstas, el contrato sería una compensación por el silencio de Paniagua sobre cómo se habían hecho las cosas. Pese a que las firmas para el Pleno son suficientes, el portavoz del gobierno socialista, Agustín Morón, no aseguró que se haga porque, según el secretario, debe llevar una propuesta para votar, inexistente.

Morón dijo que el contrato de esa ex edil popular, Gina Salazar, en Bienestar Social se aprobó en el Pleno, salió en el BOP y no se contrató a nadie más. Ciñó la polémica a un "problema interno del PP". En relación con el caso y la división del PP nazareno, un grupo de militantes crítico con la dirección provincial de Virginia Pérez reclamó ayer "democracia interna" y que se "proteja" a los que denuncian "irregularidades". Desde que Manuel Alcocer, investigado por el caso Varela, dimitió como presidente, en el PP local hay una gestora.