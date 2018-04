El Palacio de los Guzmanes cumple tres años de cierre

El pasado mes de septiembre se cumplieron ya tres años del cierre del colegio mayor mixto Santa María del Buen Aire que funciononó entre 2010 y 2014 en la antigua Hacienda Divina Pastora (el Palacio de los Guzmanes, de Castilleja de Guzmán). Fue el último intento de gestión, a manos de una empresa, para que el emblemático edificio del siglo XVIII mantuviera el uso de residencia universitaria para el que fue cedido en 1936 por sus propietarios, los hermanos Lissen, al Ayuntamiento de Sevilla, que a su vez lo pasó a la Universidad Hispalense. Entre 1964 y 2010, fue la Institución Teresiana la que lo mantuvo abierto. Pero más de tres años después de esa clausura, el inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) no sólo sigue sin uso, sino que, según han confirmado fuentes de la Universidad de Sevilla, no hay visos de que se recupere a corto plazo. Ello se debe a que, aunque la voluntad de la institución es que mantenga el fin residencial y universitario que tenía, compartido con el Ayuntamiento guzmareño, hasta el momento no se ha encontrado a ninguna empresa interesada en la gestión y la demanda de este tipo de servicios residenciales fuera del término de Sevilla no se ha recuperado.

Este cierre prolongado está agravando el deterioro y la obsolescencia de unas instalaciones que, según el mismo portavoz de la Universidad, en la actualidad ya precisarían de una inversión mínima de dos millones de euros para ponerlas en condiciones de reabrir. Ello sin incluir los jardines, el último trabajo que realizó en España el paisajista Jean Clalaud Nicolás Forestier, el mismo que firma el Parque de María Luisa de la capital.

El Pleno municipal reclama a la Junta que exija su conservación o la asuma directamente

Para recuperar el uso del palacio como residencia, la institución ha mantenido reuniones con distintas empresas y personas que podrían llevar un negocio de este tipo, pero hasta ahora no se han llegado a ningún acuerdo, ni solución "viable", con lo que el concurso público para adjudicar la gestión del centro que habría que hacer no ha llegado a publicarse, con la seguridad de que quedaría desierto.

Hay que tener en cuenta, según recuerdan desde la Universidad, que tras la caída de la demanda de plazas en colegios mayores por la crisis, éstas no se han recuperado y la demanda se centra en plazas en la capital, con lo que proyectos como los que funcionaron en Castilleja de Guzmán tienen difícil encaje. Aun así, el uso residencial y universitario no se ha descartado y sigue siendo la "prioridad" con la que trabaja la Universidad.

Coincidiendo con el tercer aniversario del cierre, el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán aprobó en Pleno y por unanimidad una moción en la que insta a la Consejería de Cultura a que intervenga, ante el "abandono" y la "falta de un plan de mantenimiento y conservación". En virtud de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, reclama a la Junta que inicie un procedimiento para "ordenar" a la Universidad y/o al Ayuntamiento de Sevilla ejecutar obras que permitan la "conservación, mantenimiento y custodia" del Palació de los Guzmanes y el Jardín de Forestier y que, en caso de que no se atiendan, se haga cargo la propia Junta, iniciando un expediente para hacerse con la titularidad del edificio. Según fuentes municipales, hasta ahora no se ha recibido respuesta de la administración andaluza.

En la misma moción, promovida por Vecinos por Guzmán y a la que, con distintas aportaciones, se sumaron el resto de grupos, también se apuesta porque el propio Ayuntamiento "vuelva a poner en marcha" las actividades culturales que se venían desarrollando en la antigua Hacienda Divina Pastora y se elaboren nuevas propuestas con la participación de los vecinos y de la propia universidad de Sevilla.