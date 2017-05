Paniagua descarta dimitir tras ser procesado por el caso Varela

Luis Paniagua, edil popular en Dos Hermanas y presidente de Nuevas Generaciones en Andalucía, descartó ayer que vaya a renunciar o que así se lo hayan pedido después de que el juez que instruye el caso por el intento de chantaje a Manuel Varela, candidato de C's a la Alcaldía, haya confirmado su procesamiento junto al del portavoz local del PSOE, Agustín Morón; el ex presidente local del PP, Manuel Alcocer; y el periodista José Luis Olivares, que mostró al denunciante el vídeo en el que se le veía consumiendo drogas. Les atribuye presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de amenazas condicionales.

Paniagua, que presentará un escrito solicitando que se le deje fuera del caso, se mostró tranquilo y confiado. Insistió en que no hay ninguna prueba que demuestre el papel de "intermediario" que se le atribuye entre Alcocer -en cuyo despacho se realizó supuestamente la grabación- y Agustín Morón "para la obtención del vídeo grabado". Sólo se basa en las llamadas que intercambió el 21 de mayo con Agustín Morón y el 22 con José Luis Olivares, pero insiste en que estuvieron relacionadas con la campaña para las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. Él era jefe de campaña del PP y Morón, del PSOE. Paniagua también defendió que carece de sentido que tuviera que hacer de intermediario entre Alcocer y Morón que se conocían de mucho antes de que él llegara a Dos Hermanas, en 2011.

El presidente de NNGG en Andalucía también mostró su extrañeza por que el vídeo no haya aparecido y cuestionó la intencionalidad política de lo ocurrido, sobre la que el juez no tiene dudas. "Si se buscaba dañar a C's, el tema se habría sacado antes, no en la jornada de reflexión", dice, y mantiene que mucha gente votó sin saber lo ocurrido.

El portavoz municipal del PSOE, Agustín Morón, convalenciente por un pequeño accidente, eludió por su parte pronunciarse ayer sobre el último auto, en el que el juez da 10 días a la Fiscalía y la acusación particular para formular escritos de acusación o sobreseimiento y a las defensas para presentar alegaciones antes de la apertura de juicio oral. Algunas fuentes apuntan que la determinación de imputar a estas personas no ha sorprendido, va en la línea de la instrucción. Por otro lado, Manuel Varela se mostró satisfecho con la misma: "El auto recoge una fotografía fiel de la sucesión de los hechos"; "tengo que agradecer las garantías que me da el juez instructor".

Pero avanzó que con su escrito de acusación pedirá más pruebas, como que se investiguen mensajes de whatsapp, sms y correos electrónicos. Además, puso el acento en que en el auto se subraya que había una intencionalidad política. "A juicio de este instructor, no existe duda no sólo de la gravedad de los hechos investigados, en la medida que suponen forzar a un candidato democrático a abandonar el día de las elecciones su candidatura y de este modo alterar el resultado democrático de las mismas", dice el juez Óscar Rey. Varela cree que es suficiente para que el PP y el PSOE "apliquen sus códigos éticos" y aparten a los dos políticos locales hasta que el caso se resuelva. Por el caso, también se ha procesado a otras dos personas, por aportar datos y adquirir, respectivamente, la tarjeta para el móvil con el que se hicieron las llamadas de la extorsión desde un teléfono municipal.