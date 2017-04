El Pleno aprueba al segundo intento la apertura de la guardería

El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación aprobó ayer en Pleno, al segundo intento, la creación del servicio municipal de guardería, lo que posibilitará que pueda abrir el centro que está terminado desde 2014 tras una inversión de más de 300.000 euros. El objetivo del alcalde, Fernando Soriano (IU), es que lo haga el próximo curso, pero antes debe sacarlo a licitación.

Esta vez, la ex edil del PSOE Blanca Fuentes, ahora no adscrita, votó a favor, como lo hizo el gobierno de IU-PSOE. Los ochos ediles del PP se abstuvieron. La no adscrita y el PP se opusieron a la apertura del centro cuando se llevó al Pleno en junio de 2016, porque consideraban que podría perjudicar a las cinco guarderías privadas que ya funcionan en Bollullos. La Junta alertó entonces de que el edificio no podía tener otro uso o el Ayuntamiento tendría que devolver los 300.000 euros de subvención, más los intereses.

Soriano mostró su satisfacción porque el aunto se haya resuelto con "responsabilidad", subrayó que el número de niños de 0 a 3 años no se ha reducido tanto (ronda los 500) y que hay dos guarderías en el PIBO con bastantes hijos de trabajadores no empadronados. El gobierno quiere llegar además a acuerdos con las grandes empresas radicadas en el municipio (Konecta e Indra suman 3.000 trabajadores) para que opten por guarderías locales.

El regidor confirmó, por otro lado, que la edil no adscrita ha vuelto a formar parte de la junta de gobierno local y que asumirá el área de Salud. Se solventa así la falta de mayoría en la que había quedado el gobierno de IU-PSOE, en el que desde noviembre de 2015 sólo seguía uno de los dos ediles que sacaron los socialistas junto a los siete de IU.