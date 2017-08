Podemos denuncia un arboricidio

La formación Podemos Utrera denuncia que el Ayuntamiento de esta localidad sevillana haya arrasado con gran parte de la vegetación que existía en el arcén de la SE-9014, la carretera que une Guadalema de los Quinteros con El Palmar de Troya, y asegura que la empresa que logró la licitación ofreció una oferta considerada como baja temeraria, aunque finalmente fue aceptada por la Delegación municipal de Medio Ambiente.

"La poda de todos estos árboles no era necesaria. Algunos de estas moreras podían tener serios problemas, pero otras muchas estaban muy vivas", denunció ayer la portavoz de Podemos Utrera, Ana Casado. Según un vídeo que ha difundido la formación morada, tras la poda masiva de los árboles han surgido brotes verdes. "No podían estar muertos. No sabemos el porqué de esta decisión", indicó.