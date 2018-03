Polémica por el incremento en un 25% de las dietas que cobran los concejales

El presidente del PP de Valencina y candidato a la Alcaldía del municipio, Ramón Peña, censuró ayer la decisión del gobierno del socialista Antonio Manuel Suárez de subir "un 25% los sueldos de los concejales socialistas y la asignación a plenos para los concejales no adscritos", tres de los cuales son expulsados del PP por promover una moción de censura en contra de la opinión del partido. No obstante, desde el gobierno se asegura que se trata de "un aumento de dietas" para todos los concejales con derecho a cobrarlas, incluido el del PP, Ramón de la Cerda, que votó en contra de la medida, que se aprobó con el presupuesto, en diciembre.

Según Ramón Peña, durante ese Pleno de los presupuestos, se cambió "in extremis una partida presupuestaria" para que los concejales no adscritos pasaran a cobrar por asistencia a plenos. Como consecuencia de ello, no sólo estas tres ediles expulsadas del PP están cobrando por asistencia a plenos tras votar a favor, sino que, además, se les ha incrementado un 25% el sueldo de los del gobierno.

Peña ha pedido explicaciones al alcalde sobre la medida, "cuando lleva más de diez años sin actualizar el convenio colectivo de los trabajadores municipales o teniendo infraestructuras como la piscina municipal cerradas". Considera además que se podría estar incumpliendo el "pacto antitransfuguismo", que prohíbe destinar recursos públicos a concejales no adscritos. "Lo más preocupante es la absoluta pasividad de los concejales de la oposición", insistió , a la vez que recordó que sólo Ramón de la Cerda, se opuso.

El PSOE ha negado que el cambio fuera de improviso y subraya que el convenio colectivo de los trabajadores municipales al que alude el PP está en fase "de tramitación". También descarta que se haya vulnerado el pacto antitransfuguismo, porque "la ley traslada que no debe haber trato de favor ni mejora en las condiciones de los no adscritos frente al resto, como así ocurre en este caso", destaca en un comunicado.

"El aumento de dietas es común a todos los concejales con derecho a cobrarlas", asevera el PSOE, que defiende que "lejos de intereses particulares, la gestión municipal ha permitido destinar en los actuales presupuestos más de 300.000 euros a incrementar las partidas de emergencia social, las becas al estudio y el impulso a la cultura y el deporte".