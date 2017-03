La Policía Local se niega a hacer horas extraordinarias en Semana Santa

El subinspector jefe de la Policía Local de Espartinas ha elevado al Gobierno municipal de Ciudadanos un escrito, en el que avisa de que "ante la proximidad de fechas como Semana Santa", el cuerpo no cuenta con "agentes suficientes" para cubrir los eventos asociados a tales celebraciones, toda vez que los agentes no prevén asumir refuerzos u horas extraordinarias si no se actualizan los pagos relacionados con tales servicios. Frente a dicho aviso, el Gobierno local recuerda los "deberes" asociados al puesto de subinspector y critica la "ofensiva política" promovida en su contra.

En un escrito sellado el pasado 21 de marzo, el subinspector jefe de la Policía Local da cuenta de esta "carencia de efectivos policiales", exponiendo que según el cuadrante en vigor, para el Martes Santo hay "una pareja de agentes en servicio y para el Domingo de Resurrección un solo agente", con lo que "no se puede garantizar la seguridad en todos los aspectos para esta festividad, dado que no se realizarán horas extraordinarias por parte de esta plantilla de Policía Local".

El alcalde accidental, Iván Gómez, le ha ordenado "garantizar con los agentes suficientes la seguridad y ordenación del tráfico en los desfiles del Martes Santo y Domingo de Resurrección". El regidor ha emitido una resolución, en la que expone que aunque "sería deseable una mayor plantilla" en el Cuerpo de Policía Local, la situación de carencia "no es en absoluto nueva". El alcalde accidental recuerda que la Policía Local cuenta con 15 agentes y las "circunstancias especiales" de la Semana Santa "se limitan a dos días", el Martes Santo y el Domingo de Resurrección, sin ser "imprescindible una mayor dedicación en el resto de días de abril".