Protesta tras decidir un convento unificar el alquiler de sus tierras

El alcalde de La Roda de Andalucía, Fidel Romero (IU), ha dirigido una carta a la congregación de las Siervas del Evangelio, que tiene un convento en el municipio, y no descarta emprender movilizaciones si las religiosas no modifican la decisión de no renovar los contratos de arrendamiento de tierras que mantienen con seis pequeños agricultores, para unificar las parcelas y tener a un solo interlocutor.

Según explicó el edil, se trata de un gran finca, de unas 200 hectáreas, que unas hermanas, vecinas de La Roda que murieron sin descendencia, dejaron al convento en 1979, para su manutención y que permaneciera abierto en La Roda, realizando un fin social. Pero ahora, la congregación les ha comunicado la decisión de no renovar los contratos, conforme vayan llegando a la fecha de vencimiento, en los próximos dos años. Romero ha solicitado reunirse con la congregación, pero no ha obtenido respuesta. Hoy tiene previsto comparecer con los afectados y avanza que se dirigirá al arzobispo de Sevilla y al de Granada, donde la congregación tiene su sede central.