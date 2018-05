Toscano: "No he decidido si seré o no candidato, estoy en otras cosas"

Francisco Toscano, el más veterano de los alcaldes socialistas de Sevilla y referente del nuevo PSOE de Pedro Sánchez, es el gran ausente en la fotografía del partido con los candidatos a las alcaldías en los municipios de la provincia con más de 20.000 habitantes en los que gobierna y los dos en los que, estando en la oposición, sólo se ha presentando un aspirante en los plazos para el proceso de primarias marcados por la Comisión Ejecutiva Federal, con lo que no habrá votación. Toscano es el único que no ha cumplimentado el trámite previsto de inscribirse.

"No he tomado ninguna determinación", "es prematuro decir si seré o no candidato", "falta un año", justificó ayer en declaraciones a este diario, en las que no descartó ni repetir ni retirarse, a pesar de que su Ejecutiva no baraja otro candidato. El secretario local, Paco Rodríguez, achacó el que Toscano no se inscribiera a un formalismo que se solventaría, aunque el aludido aclara: "Tengo otras preocupaciones, estoy en el día a día de Dos Hermanas y en su proyección a 20 años, que están por encima", dijo, y afirmó que hay personas que "quieren imponer" plazos, aunque éstos se derivan de los nuevos estatutos y han sido aprobados en la Comisión Ejecutiva Federal.

El edil defiende que es "prematuro" confirmar su candidatura, como ha tenido que hacer el resto

"Los reglamentos son extensos y nuevos, no dice toda la casuística al detalle". Toscano recordó que se hicieron pensando en que los militantes pudieran pedir primarias -en Dos Hermanas, hubieran requerido la firma de la mitad más uno porque se está gobernando- aunque en su agrupación el ambiente está "tranquilo y es de confianza", destacó. La última palabra en ciudades de más de 50.000 vecinos la tiene el federal, añadió.

El desplante o el olvido (según quien lo valore) y el hecho de que Toscano haya vuelto a ir por libre en el PSOE de Sevilla han causado malestar, porque, como él, no todos los candidatos veían adecuado que esta ratificación se hiciera tan pronto. Entre los que han tenido que inscribirse ya como candidatos están el propio alcalde de la capital, Juan Espadas; la de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez; el de Utrera, José María Villalobos; el de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde; o el de La Rinconada, José María Fernández. Además de Toscano, falta en la foto de ayer el alcalde y candidato a la reelección en Écija, David García Ostos, que llegó tarde por un acto institucional.

En cualquier caso, fuentes del PSOE de Sevilla lamentaron que Toscano, presidente del Comité Federal, sea el que se haya saltado un reglamento que la mayoría de los socialistas sevillanos, posicionados con el PSOE-A de Susana Díaz, votaron en contra. No así él mismo. Destacaron que ha habido otros incumplimientos, como que el PSOE de Dos Hermanas no habría remitido la carta tipo que se facilitó para informar a los militantes de los artículos 225 y 226 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales y los plazos de la Comisión Ejecutiva Federal para que haya primarias, aunque nadie cuestiona el liderazgo local Toscano y fuera el único candidato.

Una vez que se cerró el plazo para la presentación de candidatos (el viernes 11), el PSOE de Sevilla sí recibió, el sábado, una carta del secretario de Organización del PSOE de Dos Hermanas, José Antonio Vílchez, en la que comunica que ha "informado a la militancia" del "procedimiento" de primarias y de que "después de no haberse presentado ninguna candidatura", "en reunión de la Ejecutiva local" se ratificó como candidato al actual alcalde, aunque la Ejecutiva local no es la competente para recibir candidaturas, sino la Comisión Provincial de Garantías Electorales. Ahora, el proceso de primarias sigue en Coria, Tomares y Carmona, en donde hay dos candidatos.