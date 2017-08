Vecinos reclaman que las administraciones se unan para arreglar el movimiento de la ladera

Los vecinos afectados por los problemas de deslizamiento de la ladera de la urbanización Sport Aljarafe, en Tomares, constituidos en plataforma, han hecho un llamamiento al Ayuntamiento y al resto de administraciones para que "trabajen de manera conjunta" para arreglarla. En abril de 2017 hizo un año de los primeros desalojos por riesgo de derrumbe de viviendas, que afectan ya a once familias, y en marzo se declaró el Plan de Emergencias Municipal, sin que se hayan producido avances sustanciales.

En un comunicado, la plataforma asegura que el Ayuntamiento se comprometió a asumir las dos primeras fases del plan de consolidación -la monitorización de la ladera y el drenaje del terreno-, pero de momento es la comunidad de vecinos la que sigue corriendo con los gastos de monitorización. El Ayuntamiento sí abonó una cantidad importante en el estudio geológico que reveló la profundidad del problema y las posibles soluciones, si bien no se ha concretado de dónde van a salir los 5,7 millones de euros necesarios para estabilizar la ladera. La plataforma recuerda que el cerro es urbano y se alza sobre el polígono El Manchón, que podría verse afectado.

La plataforma denuncia además el "nefasto devenir que está teniendo la gestión de las ayudas" prometidas a las familias desalojadas, algunas con menores o personas dependientes a su cargo. Sólo los primeros desalojados recibieron ayudas hasta final de 2016. Las bases para regularlas de cara a este año, se dejaron sobre la mesa para intentar llegar al máximo de afectados. El Ayuntamiento ha hecho consultas a la Diputación, pero los vecinos no han recibido nada todavía. La edil de Bienestar Social, Maite Garay, insistió ayer en que nunca han aparcado el problema y es una prioridad para el gobierno local del PP, si bien están condicionados por ser una administración. Hay que buscar un encaje legal para que las ayudas lleguen a todos, dijo, si bien no pudo precisar cuándo se llevará al Pleno la nueva propuesta. "Queremos que sea lo más rápido posible, pero no depende de nuestra voluntad". Los fondos para las ayudas no se han gastado en otras cosas. Garay también insistió en que se han mantenido más de 20 reuniones con los vecinos, la última el pasado viernes, y más de 200 contactos telefónicos con los afectados.