Los afectados se cuentan por miles en 17 municipios

Los datos por municipio que tiene desagregados la Dirección General del Catastro revelan la profundidad con la que se ha hecho el plan de regularización, al detalle. Terminado el proceso, son muy pocos los ayuntamientos que no superan el centenar de edificios con anomalías. A finales de 2015 y con la mitad de los municipios de Sevilla revisados, había 17 incluso en los que se había detectado "fraude" en más de un millar.

A la cabeza está Los Palacios, con 6.228 inmuebles regularizados: más de 4.700 están en el casco urbano y el resto en zonas rústicas y el 54% de los cambios han sido por ampliaciones o rehabilitaciones no declaradas. En Marchena se han regularizado 4.685 inmuebles, sobre todo en suelo urbano, aunque hay 1.686 rústicos. En Carmona son más 3.400 y, como curiosidad, las actuaciones por piscinas no declaradas son el 10,6%. En este sentido destaca, sobre todo, Burguillos, donde la causa de casi la mitad (49,34%) de 316 inmuebles afectados ha sido por piscinas que no constaban. En Palomares, el 38,58% de las 396 regularizaciones son también por piscinas; en Bormujos, son el 27% de las 512 regularizaciones; y en El Garrobo, el 18% de 90 construcciones regularizadas.

También superan el millar de inmuebles modificados tras el proceso de inspección Arahal (2.787); Écija (1.996, casi el 60% son nuevas construcciones); y Las Cabezas; Lebrija; Montellano; Morón; Osuna o Brenes. En el Aljarafe, sobresalen Sanlúcar la Mayor, con 2.322 inmuebles regularizados, y Espartinas, donde se han detectado 2.143 inmuebles cuyos datos no se correspondían con la descripción catastral, lo que supone casi el 24% de todo el parque de viviendas. En más del 82% de los casos se debía a ampliaciones o reformados, que no constaban oficialmente. En esta comarca, superan además el millar de inmuebles regularizados otros municipios como La Puebla del Río, Almensilla, Pilas o Villanueva del Ariscal.