El alcalde cree que los 4 incendios forestales han sido intencionados

El alcalde de Guadalcanal, Manuel Casaus (PSOE), cree que los cuatro incendios forestales que se han producido en el municipio en lo que va de verano -el último aún no ha sido extinguido- podrían haber sido sido provocados. No obstante, en declaraciones a Efe matizó que "de algo así no podemos estar cien por cien seguros". Sí apuntó que en todos los siniestros se ha dado una misma circunstancia: comenzaron al caer la tarde, cuando los medios aéreos no pueden trabajar por la falta de luz. Los fuegos se han producido en los cuatro puntos cardinales del pueblo.

El edil, que pidió que se investiguen estos incendios "hasta las últimas consecuencias", no pudo precisar el número de hectáreas quemadas, aunque sólo en este último los afectados le han dicho que hay unas 400 hectáreas quemadas en sus fincas.

El último fuego se detectó a las 21:30 del pasado domingo, en la Sierra del Agua y, pese a que durante la noche no pudieron actuar los medios aéreos, se dio por estabilizado a las ocho de la mañana ayer. Por la mañana sí se movilizaron dos helicópteros, para la extinción, una labor complicada por la presencia de mucho matorral. Según fuentes del Infoca, el matorral es, junto al olivar, lo que más está sufriendo el efecto de las llamas. Durante la jornada de ayer, también trabajaron en la zona 27 bomberos forestales, una autobomba y dos técnicos de operaciones ayudados por otro de medio ambiente.