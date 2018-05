El ex alcalde es investigado por contratos en la Mancomunidad del Guadalquivir

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria del Río tomó ayer declaración como investigado al ex alcalde de La Puebla del Río Julio Álvarez González (PSOE), por un presunto delito de prevaricación relacionado con la supuesta contratación de tres trabajadores en la Mancomunidad del Guadalquivir cuando él ostentaba la presidencia, supuestamente sin procedimiento previo de selección. Álvarez González asistió a la comparecencia y aunque respondió a las preguntas del juez instructor, se acogió a su derecho de no contestar a las preguntas de la acusación particular, toda vez que el pasado 23 de mayo ya comparecieron ante el juez el denunciante de este caso y los tres trabajadores en cuestión, quienes acudieron en calidad de testigos.

El ex alcalde es investigado por petición de la Fiscalía, tras un informe remitido por los servicios jurídicos de la Mancomunidad del Guadalquivir, que presta labores de recogida de residuos sólidos, recogida selectiva de residuos o limpieza viaria en 27 municipios.