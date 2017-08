Los cambios de gobierno dan cinco nuevas alcaldías al PSOE en dos años

La única moción de censura que se presentó contra un alcalde socialista, en Valencina, firmada por el PP y Construyendo Valencina-IU, fracasó, porque la dirección del PP contraria a la misma expulsó a dos concejalas que se negaron a rectificar, como sí hizo otro, e IU también expedientó a su edil y no hubo votos suficientes. Es probable que en lo que queda de mandato se produzca algún cambio más. Es habitual, por ejemplo, que cuando un alcalde sabe que no repetirá como candidato, ceda el puesto a su sucesor para que coja rodaje y popularidad. En Castilleja de Guzmán, el alcalde de IU, Tasio Oliver, también ha anunciado que se someterá a una cuestión de confianza para saber si sigue contando con los apoyos que tuvo en la investidura (PP y Podemos) aunque el PSOE fue la fuerza más votada.

El PSOE ha logrado además recuperar otras dos alcaldías sin necesidad de mociones de censura. Un mes después de la constitución de los ayuntamientos, accedió a la de Villaverde del Río el socialista José María Martín, candidato de la segunda fuerza más votada. El anterior regidor, de La Voz de Villaverde, Santiago Jiménez, se sometió a una cuestión de confianza que no superó -lo que implica su cese automático- después de que su minoría frente a la oposición no le permitiera siquiera aprobar las retribuciones para el gobierno.

Inestabilidad en Palomares, Espartinas y Santiponce

El que no estén previstas más mociones de censura no implica que la estabilidad esté garantizada en todos los municipios. En Palomares, a pesar de que la oposición ha descartado la moción -la hizo en 2014 y no fue valorada en las urnas-, está en el aire el gobierno de Lola Rodríguez (PP). La oposición reclama a la alcaldesa que se someta a una cuestión de confianza, que implica su cese si no logra apoyos suficientes, aunque sólo ella puede convocarla. El gobierno se ha roto (sólo dos de cinco ediles del PP siguen) y parte del mismo le está pidiendo a Rodríguez que dimita. La dirección provincial del PP lo descarta. El día 21 hay convocados dos plenos (uno forzado por la oposición) en los que Rodríguez debe aclarar si tomará alguna decisión si no se logran enderezar las cosas. En Santiponce, la moción de censura del PA y el PSOE, que colocó en la Alcaldía a la socialista Carolina Casanova, tampoco ha dado al gobierno la estabilidad anunciada. Dos de los ediles del PA se han ido y la alcaldesa está en minoría. IU reclama otra cuestión de confianza. En Espartinas, la moción de censura no ha estado sobre la mesa: pasaría por un pacto con el PP, a cuyos gobiernos el resto de partidos culpan de los males del Ayuntamiento. Pero la interinidad ha sido una constante: el alcalde elegido renunció al poco y la alcaldesa que lo sustituyó ha estado ausente por una baja médica muchos meses.