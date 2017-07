El 'loco del chándal' prendió fuego a las viviendas de las dos hermanas del ex alcalde de Almadén

Manuel González González, conocido como el loco del chándal, excarcelado a merced a la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y quien desde finales de 2013 reside de nuevo en Almadén de la Plata, su municipio natal, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la Guardia Civil tras ser detenido por intentar acabar presuntamente con la vida de dos hermanas del ex alcalde popular del municipio José Luis Vidal.

En este sentido, fuentes de la investigación han informado de que, tras su detención este lunes en su casa de Almadén, fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil en La Rinconada, ante cuyos agentes se ha negado a declarar, tras lo que se prevé que sea puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cazalla de la Sierra.

Fue sobre las 8:00 horas de este lunes cuando la Guardia Civil detuvo al loco del chándal y también a su hermano como presunto cómplice en el marco de la operación Magogo, en la que participaron entre 50 y 70 agentes del Instituto Armado, algunos pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO).

De este modo, la Benemérita le atribuye dos presuntos delitos de asesinato en grado de tentativa por intentar acabar con la vida de dos hermanas del ex alcalde, Lucía Atanasia, de 67 años, y María Dolores, de 63 años de edad, después de prender fuego supuestamente a las viviendas donde residían las víctimas.

Así, el pasado día 12 de marzo se inició una investigación por un delito de incendio que se produjo sobre las 1:45 horas en la vivienda de María Dolores, que quedó atrapada en el interior del inmueble, siendo sacada del mismo por vecinos del municipio, que fueron los que igualmente extinguieron el fuego. Las fuentes consultadas han añadido que María Dolores, que necesitó tratamiento médico y psicológico, es juez de Paz del municipio y 12 días antes del incendio notificó mediante providencia a los dos detenidos un auto de apertura de juicio oral y requerimiento de fianza en un caso por el que la Fiscalía les pedía dos años de cárcel.

Asimismo, el segundo de los incendios, que según la Guardia Civil estarían relacionados entre sí, se produjo en la madrugada del día 14 de mayo de 2016 en la vivienda de Lucía Atanasia, quien había intervenido días antes en una pelea que su hermano había tenido con el loco del chándal, contra quien testificó.

Hasta 20 denuncias

Desde noviembre de 2013 y hasta la actualidad, la familia del ex alcalde de Almadén ha interpuesto unas 20 denuncias contra el loco del chándal por lesiones, intento de homicidio, deslucimiento de bienes inmuebles, amenazas o daños.

Recientemente, la Guardia Civil detuvo a Manuel González por un presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse al exalcalde José Luis Vidal.

En concreto, fue el 14 de junio cuando el ex alcalde de Almadén denunció ante la Policía Nacional que ese mismo día estaba asomado a una ventana de su domicilio cuando, a unos "diez o 15 metros" del mismo, se detuvo un vehículo del que se habría apeado Manuel González González. Tras bajar del coche, según la denuncia del ex primer edil, el individuo habría comenzado a gritar "amenazas e insultos" en su contra, de manera "agresiva y descontrolada". Tras cerrar el ex alcalde la ventana de su vivienda, el denunciado habría abandonado el lugar "haciendo sonar el claxon" del coche repetidamente.

En su denuncia, el ex primer edil rememora que cuando Manuel González González fue excarcelado merced a la derogación de la doctrina Parot y trascendió que planeaba regresar a Almadén, como entonces alcalde promovió "una manifestación popular a petición de la mayoría de los vecinos", motivo por el cual el expresidiario tiene "una actitud violenta" contra él. Al respecto, abunda que desde agosto de 2015 viene sufriendo "ataques" por parte de esta persona, desde "insultos y amenazas" a agresiones físicas y daños sobre sus pertenencias.

Según José Luis Vidal, desde octubre de 2015 cuenta con una orden de alejamiento que prohíbe a Manuel González González comunicarse con él o acercarse a menos de cien metros. No obstante, no sería la primera vez que el denunciado incumple dicha orden.

Además, la denuncia del exalcalde incluye el aviso de que el mismo teme por su vida, dado el "hostigamiento continuo y terror" al que estarían sometidos él y sus familiares por parte del mencionado expresidiario. Al respecto, ve a Manuel González González como "principal sospechoso" de incendios declarados recientemente en domicilios de algunos de sus familiares, motivo por el que ha sido detenido ahora.

Manuel González González, nacido en Almadén de la Plata, habría emigrado a Cataluña con sólo cinco años y de la mano de sus padres. En 1997 fue condenado a 169 años de cárcel por agresiones con arma blanca a un total de 16 mujeres a las que también habría practicado tocamientos en sus genitales, resultando la muerte de una de ellas. La derogación de la doctrina Parot, no obstante, desencadenó su excarcelación y posterior regreso a Almadén de la Plata, el municipio que le vio nacer.

Su regreso a la localidad, recordémoslo, estuvo precedido de una concentración ciudadana en repulsa a tal extremo e incluso la convocatoria de la junta local de seguridad, pues el Ayuntamiento solicitaba la reapertura de la casa cuartel de la Guardia Civil y financiación para crear un cuerpo de Policía Local.