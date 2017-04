El colegio Padre Manjón cumple 60 años y necesita un nuevo edificio

El municipio de Bormujos seguirá luchando por conseguir una nueva edificación para el Centro de Educación Infantil y Primaria Padre Manjón, con la consiguiente dotación presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía en 2018.

Así lo acordaron ayer todos los grupos con representación en la corporación municipal (PSOE, Participa Bormujos, PP y Ciudadanos), a través de una moción conjunta en la que se insta al gobierno de la Junta de Andalucía a incluir en las cuentas del próximo año "una partida para la construcción de un nuevo edificio que sustituya al actual CEIP Padre Manjón" e igualmente se insta a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía a incluir en las enmiendas al Presupuesto andaluz para 2018 una partida para acometer este nuevo centro, en caso de no haberse consignado.

Se trata de una vieja reivindicación del pueblo, ya que el centro escolar fue construido en el año 1958 y son muchas las deficiencias y problemas que acumula. En la moción, que fue presentada a instancias del equipo de gobierno y la comunidad educativa del centro, tanto la dirección como su AMPA, se sumaron también PP y Ciudadanos, y se acordó finalmente que el documento fuera conjunto. El escrito admite que han sido muchas a lo largo de los años las inversiones realizadas por la Junta de Andalucía para lograr mejoras en el colegio pero "no suficientes para evitar que se haya convertido en un centro con una estructura antigua, dispersa y que no se adapta a las diferentes normativas vigentes". Se estima que no es un espacio seguro "ni funcional, agradable y, sobre todo, accesible para los niños y niñas del municipio".

El Padre Manjón ofrece "lamentables condiciones tanto estructurales como espaciales" y, a pesar del esfuerzo continuado y diario que se ha hecho desde el Ayuntamiento por mantenerlo y conservarlo de la mejor forma posible "las familias de Bormujos cada vez lo demandan menos, pesando más en su elección su mal aspecto y deterioro que su probada calidad educativa". Pese a que desde la Administración autonómica ha expresado la intención de construir un nuevo centro en varias ocasiones, a la vista de que no ha sido incluido en los Presupuestos de 2017, el municipio ha acordado solicitarlo de nuevo por unanimidad, con el apoyo de docentes, dirección, AMPA y todos los grupos políticos.