Las comarcas de Estepa y Osuna pueden perder 4,5 millones de fondos europeos

Los 18 municipios que integran la Asociación de Desarrollo Rural Estepa-Sierra Sur, en el área de influencia de Estepa y Osuna, ven alejarse cada vez más los 4,5 millones de euros que la Junta había asignado a este territorio dentro del nuevo marco de ayudas europeas -en concreto, de los fondos Leader 2014-2020- y que, si no se logra articular una solución de última hora y para la que hace falta que la Comisión Europea aumente los plazos de la convocatoria, se repartirán entre otras zonas. El motivo es que esta asociación, que venía gestionando las ayudas durante décadas, no ha revalidado su condición de Grupo de Desarrollo Rural (GRD) porque en el momento de solicitarlo tenía abierto un expediente de reintegro por la Junta para la devolución de fondos del anterior marco, que no ha justificado debidamente.

Según ha confirmado el director general de Desarrollo Sostenible y Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Manuel García Benítez, hasta el momento ninguna otra entidad ha mostrado interés por gestionar las ayudas para la zona. En una convocatoria extraordinaria, se dio la posibilidad de que algún GDR adyacente lo solicitara, como ha ocurrido en otros puntos de Andalucía. En la comarca de Estepa-Sierra Sur han intentado esta vía algunos ayuntamientos afectados, que han apelado al Grupo de Desarrollo Rural Campiña-Los Alcores, pero que ha rechazado dar el paso.

El reglamento de la Comisión Europea de Agricultura impide que una administración (como la Diputación o la propia Junta) se haga cargo de estas ayudas, destinadas a asociaciones en las que estén representadas entidades del ámbito público y privado. Exige además que para hacerse cargo deba estar constituida, en este caso, antes del 31 de diciembre de 2017. Es decir, quedan poco más de tres meses, insuficientes para se cree legalmente, con presencia de los ayuntamientos afectados (que deben aprobar en el Pleno su adhesión y publicarla) y para presentar una estrategia de desarrollo, como se requiere previamente. Así las cosas, Benítez insistió en que están intentando negociar con el Ministerio, en concreto con la Dirección General de Fondos Europeos, y la Comisión Europea una ampliación de plazos, con el objetivo de que este territorio -en el que residen casi 85.000 vecinos y aglutina el 11,7% del territorio sevillano- no pierda las ayudas. No obstante, reconoció que los plazos son muy ajustados y no hay nada cerrado.

Este territorio es el único que se encuentra en estas circunstancias en Andalucía, donde los GDR gestionarán hasta 2020 un presupuesto de 239,5 millones de euros, el 90% aportado por la UE y el 10% restante, por la comunidad autónoma. En el caso de Sevilla, hay 35,3 millones de euros asignados, incluidos estos 4,5 reservados en principio para las comarcas de Estepa y Osuna, cuyo destino está en el aire. El GDR Aljarafe-Doñana contará con 4,2 millones de euros; el del Bajo Guadalquivir, con 4,4; el GDR Campiña-Los Alcores tiene asignados otros 4,5: el del Corredor de la Plata cuenta con 4,1; el de la Gran Vega, 4,4; el GDR de la Serranía Suroeste Sevillana, 4,5; la misma cantidad asignada a la Sierra Morena Sevillana.

Sobre los expedientes de reintegro que la Junta reclama a la Asociación de Desarrollo Rural Estepa-Sierra Sur, Benítez no dio la cifra global. Sí admitió que, el primero de ellos era por 180.000 euros y se trata en todos los casos de proyectos propios de la asociación, pero que todas las ayudas destinadas a emprendedores o empresas privadas se han realizado correctamente. Los socios públicos y privados deberán responder del dinero que se reclama, en el caso de que los recursos que la asociación ha interpuesto no le den la razón.