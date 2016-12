Un juez condena a un ex edil de Obras Públicas por una casa construida en suelo rústico

El Juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla ha condenado a seis meses de cárcel al ex concejal de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Arahal Sebastián Brenes Gamboa por permitir la construcción de una casa con piscina en suelo rústico y no urbanizable de Marchena. En la sentencia, la juez condena al ex concejal por un delito contra la ordenación del territorio, con la atenuante de dilaciones indebidas, a seis meses de prisión, al pago de una multa de 1.080 euros y a seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de constructor.

La magistrada, que condena a la misma pena de prisión y al pago de una multa de 1.800 euros al constructor del inmueble, identificado como D.G.B., acuerda la demolición de lo construido y suspender la pena privativa de libertad impuesta a cada uno de los acusados, por plazo de dos años, siempre que lleven a cabo la demolición de lo construido en seis meses.

La juez considera probado que D.G.B. adquirió el 3 de octubre de 2005 una subparcela de 700 metros cuadrados en el paraje de Las Jaretas, de manera que el contrato privado definía el terreno como finca rústica y la normativa de planeamiento de la localidad lo catalogaba como suelo no urbanizable común, lo que implica que estén prohibidos todos los usos ajenos al carácter agropecuario del suelo.

Pese a ello, este acusado procedió entre diciembre de 2006 y agosto de 2007 a la construcción de una casa de 100 metros cuadrados y una piscina de 40 metros cuadrados, todo ello "bajo el auspicio consciente" del ex concejal, quien dado su cargo era "la persona competente para haber acordado la paralización de las obras". De este modo, entre los imputados se acordó, tras su finalización, que el ex concejal disfrutara la vivienda, lo que hizo "plenamente consciente de la ilegalidad" mediante la firma de un contrato el 1 de diciembre de 2007 "en el que se hacía constar la naturaleza rústica del terreno".