La conexión de nunca acabar

Mientras que la situación política en Espartinas es un polvorín de declaraciones y reproches que estalla a diario en redes sociales, los grandes problemas estructurales de la localidad siguen sin visos de solución. Uno de los que encrespa a los residentes en el que es segundo municipio sevillano en renta per cápita es la falta de conexión directa con la A-49. Hace décadas que se habla de soluciones "inminentes", que no llegan. La primera opción, por el enlace Umbrete-Bollullos, estuvo marcada por la improvisación. No se negoció previamente con otras administraciones y se topó con la realidad del territorio, más compleja de lo deseable. La segunda, por el bucle de la SE-40, también está paralizada porque, en lugar de haber acudido directamente a la expropiación de los suelos necesarios para el vial, se optó por obtenerlos a través del plan parcial urbanístico para un centro comercial, ahora cuestionado por el TSJA. A la inseguridad jurídica se une la dificultad de un gobierno local en minoría para aprobar presupuestos o habilitar una partida para expropiar los 200 metros que aún faltan hasta el bucle. Tal y como están las cosa a día de hoy, tendrán que pasar todavía unos cuantos años antes de que la conexión sea realidad.

Por Tablantes

El PP, que gobernó en el municipio hasta 2015, quiso conectar con la A-49 inicialmente a través de una zona de expansión urbanística: Tablantes, donde construyó la plaza de toros y obtuvo suelos anticipados por convenios urbanísticos. Con el dinero de los mismos, invirtió más de un millón de euros en un vial que tiene 1,2 kilómetros y debía enlazar con la autovía de Huelva, pero que no pudo continuar. Por un lado, se quedó sin dinero: la Junta no validó el PGOU y los tribunales obligaron también al Consistorio a devolver tasas millonarias cobradas por esos convenios. El PP intentó que la Junta financiara su carretera. Pero legalmente el vial no estaba concebido como tal, sino como un bulevar urbano. De ser carretera, el diseño del entorno tenía que haber sido otro, más limitado. A ello se une que el tramo final de 600 metros tendría que dicurrir por Bollullos de la Mitación, al que le parte un área de oportunidad industrial del Potaus (Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla). Espartinas no puede iniciar expediente de expropiación. Cuando ambos ayuntamientos estaban gobernados por el PP, aprobaron un plan de ordenación intermunicipal, que no supuso avances.

El enlace por esta zona presenta además otros problemas porque supondría canalizar un tráfico intenso de Espartinas y de otros municipios hacia la A-49 por calles estrechas y junto a colegios. El alcalde accidental de C's, Iván Gómez, asegura que, pese a todo, mantienen una relación "cordial" con el ahora alcalde de Bollullos, Fernando Soriano (IU), y no renuncian impulsar también este enlace.

Por el bucle de la SE-40

Todavía con el PP en el gobierno local, se anunció que, antes que el enlace por Bollullos, Espartinas tendría una salida a la A-49 a través el bucle de la SE-40, que estaba en obras y Fomento preveía terminar en el primer semestre de 2016. Pero tampoco se ha materializado. Por un lado, la obras del bucle que ejecuta el Ministerio están paradas desde hace casi un año por un reformado del proyecto que hay que hacer para adaptarlo a la normativa europea sobre quitamiedos. Hay presupuesto, pero Fomento ha confirmado que se sigue trabajando en el reformado y no da plazos.

Tampoco está concluido el vial que debe hacer el Ayuntamiento hasta el bucle. El gobierno del PP apostó por obtener el suelo necesario con una cesión anticipada por el plan parcial de un ambicioso centro comercial junto a la autovía. Logró 395 metros, pero le faltan 200. Los propietarios de estos últimos denunciaron el plan parcial del llamado centro comercial de Waterland y una reciente sentencia del TSJA les ha dado la razón al anularlo. En concreto, porque no está respaldado por un estudio económico-financiero que garantice la sosteniblidad de la operación, ya que se usan como garantía los propios suelos, que no son formalmente de los promotores, sino que sólo tienen una opción de compra. El gobierno de C's considera que ha acatado la sentencia al incorporar un estudio económico, siguiendo el criterio del secretario municipal. Los abogados de los demandantes insisten en que no es así: hay que aprobar otro plan parcial, sacarlo a exposición pública y resolver alegaciones.

En medio de estas dudas jurídicas, C's no ha querido frenar el proceso y ha intentando habilitar fondos para expropiar esos 200 metros que faltan. Pero tampoco ha conseguido tener la partida disponible: no ha aprobado presupuestos para este año, ni ha conseguido que le aprueben usar 38.000 euros que sobraron del capítulo de Personal del presupuesto de 2012 . La oposición votó en contra en el pleno de marzo, porque considera que es un dinero que se debe destinar a la propia plantilla. C's habla de una oposición que le hace "pinza" sistemáticamente y con la que, según el edil de Urbanismo, Ángel Mayo, han intentado sin éxito llegar a una especie de acuerdos de Estado en temas estratégicos, como este. La oposición dice que es el grupo de C's el incapaz de tomar conciencia de su minoría y de negociar. Unos por otros, Espartinas sigue atascada, en sentido real y figurado.

Pese a todo, el gobierno asegura que no descarta impulsar este enlace, que es un reto de este mandato, al que le quedan dos años. Aún cuando se pueda topar con recursos por expropiar a precio rústico en una zona que teoría va a ser comercial, quiere iniciar el proceso. En los primeros 385 metros que otros propietarios sí cedieron se han invertido 323.087 euros del Plan Supera de la Diputación, y se están gastando 220.000 euros, previstos para la parte que falta, en la urbanización.