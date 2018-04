La dirección de C's pide informes sobre el supuesto "acoso" a un edil

La dirección de C's en Sevilla ha eludido pronunciarse o valorar la nueva crisis en el gobierno de Espartinas, el único Ayuntamiento de la provincia en el que la formación fue la lista más votada en las elecciones municipales y el único donde gobierna. No obstante, fuentes de la formación indicaron que el partido ha solicitado informes sobre lo ocurrido, en relación con la presunta situación de acoso por parte de sus compañeros de gobierno que ha denunciado el edil Iván Gómez, que estuvo durante siete meses al frente del Consistorio como alcalde accidental, y está desde marzo de baja médica, por un "cuadro de ansiedad" del que culpa a la situación. Según las mismas fuentes, la respuesta escueta que se ha dado a la dirección regional desde Espartinas se está estudiando todavía y tampoco quisieron hacer más valoraciones al respecto.

En un escrito fechado el pasado 13 de abril y dirigido a la alcaldesa, Olga Hervás, a la delegada de Recursos Humanos, María del Carmen Álvarez, y al propio comité de empresa del Ayuntamiento, Iván Gómez, llega a solicitar que "se active el protocolo contra casos de acoso" que, según el Estatuto de los Trabajadores, sería aplicable a concejales, para defender sus derechos ante la actitud de sus compañeros del equipo de gobierno. En este sentido, se refiere a que se le cortó la línea de del teléfono corporativo que tenía asignado sin previo aviso y, el pasado 26 de febrero, se le cesó de las delegaciones de Limpieza Viaria y Movilidad que mantenía, con "unos razonamientos falsos y de los que daré mis apreciaciones llegado el momento".

Gómez habla de "un continuo desgaste hacia su persona por parte del equipo de gobierno al completo", con la excepción de Ángel Mayo, edil que también fue cesado de sus delegaciones en el mes de enero, y que se habría agravado desde que el ex alcalde José María Fernández ha recuperado peso en el gobierno, tras el archivo del caso judicial por el que renunció a la Alcaldía a finales de 2015, al poco de ganar las elecciones. No consta que Gómez haya presentado denuncia en los tribunales. El gobierno local no ha querido tampoco pronunciarse al respecto.

A este escrito, que ha sembrado el desconcierto entre los grupos de la oposición, se ha unido uno más de una militante del partido, Raquel Merchán, que venía ejerciendo como asesora de la Alcaldía. En el mismo, destaca que fue cesada "verbalmente" por la alcaldesa el 18 de abril y se desvincula de "posibles gestiones que se pudieran haberse llevado a cabo desde el correo corporativo alcaldía@espartinas.es, que gestionaba". En el escrito, fechado el pasado día 20, se desvincula también de las destituciones de Iván Gómez y Ángel Mayo y solicita que se lleve a cabo su cese "de manera formal, expresa y debidamente notificada".

En estas circunstancias, el gobierno local de C's, que sacó seis concejales en 2015, está gobernando en la actualidad con sólo cuatro.