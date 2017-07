La juez envía a prisión al ‘loco del chándal’ por dos intentos de asesinato

La titular del juzgado único de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra ha ordenado este martes el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza de Manuel González González, conocido como el loco del chándal, por dos delitos de asesinato en grado de tentativa, según han informado fuentes de la investigación. El loco del chándal fue excarcelado tras la derogación de la doctrina Parot y desde finales de 2013 residía en su ciudad natal, Almadén de la Plata.

La magistrada también ha acordado además una orden de alejamiento para su hermano José González, que fue detenido como presunto encubridor y al que ahora se le impide acercarse a la localidad sevillana.

Manuel González y su hermano José –al que se considera encubridor– fueron arrestados a primera hora de la mañana de este lunes en la denominada operación Magogo, en la que llegaron a intervenir entre 50 y 70 agentes de distintas unidades de la Guardia Civil, incluida la Unidad Central Operativa (UCO), según confirmaron a este periódico fuentes de la investigación.

Los investigadores le atribuyen dos delitos de asesinato en grado de tentativa, por haber incendiado presuntamente las viviendas de las hermanas del ex alcalde de Almadén, María Dolores y Lucía Atanasia, de 63 y 67 años.

Uno de los hechos que se le atribuyen se remonta al 12 de marzo pasado, cuando se inició una investigación por un delito de incendio que se produjo sobre la 01:45 horas en la vivienda de la primera de las hermanas del que fuera alcalde de la localidad y en el que hubo peligro para la integridad física de las personas, dado que la víctima quedó atrapada en el interior del domicilio, teniendo que derribar la puerta vecinos del pueblo para poder sacar a la moradora.

Se da la circunstancia de que María Dolores es juez de paz de Almadén de la Plata y unos 12 días antes del incendio había notificado a los hermanos Manuel y José González González un auto de apertura de juicio oral, con requerimiento de fianza, en relación con la veintena de denuncias por daños, insultos y amenazas que se habían presentado contra ellos.

El otro incendio había tenido lugar el 14 de mayo de 2016 en el domicilio de Lucía Atanasia y también se produjo de una manera similar, entre la una y las seis de la madrugada. En este caso las persianas del domicilio evitaron la propagación del fuego y que el suceso pasara a mayores.

El detenido, de 52 años, habría provocado presuntamente los incendios de madrugada, vertiendo algún tipo de acelerante, preferentemente gasolina en las puertas de acceso y ventanas de las viviendas. Ante la Guardia Civil, los dos detenidos se acogieron a su derecho a no declarar.

Los investigadores de la Guardia Civil consideran que ambos sucesos están relacionados y en el caso del incendio en la vivienda de Lucía Atanasia recuerdan que esta mujer había intervenido en una pelea que su hermano José Luis había tenido con el loco del chándal, y eso podría haber llevado al ahora detenido a pegar fuego a su casa.

En junio pasado, el loco del chándal ya fue detenido por no respetar una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse al ex alcalde José Luis Vidal. Fue el propio ex regidor quien denunció cuando estaba asomado a la ventana de su domicilio, a unos "diez o quince metros" del mismo, se detuvo un vehículo del que se habría apeado Manuel González, quien comenzó a amenazarle e insultarle de manera "agresiva y descontrolada".

En su denuncia, Vidal recordaba que cuando era alcalde promovió una "manifestación popular a petición de la mayoría de los vecinos", motivo por el cual el ex recluso tiene una "actitud violenta" contra él.Manuel González González, que emigró a Cataluña con sólo cinco años, fue condenado en 1997 a 169 años de cárcel por agresiones con arma blanca a un total de 16 mujeres a las que también habría practicado tocamientos en sus genitales, ocasionando la muerte a una de ellas.

Su regreso a la localidad estuvo marcado por una concentración ciudadana en repulsa a que viviese en Almadén e incluso la convocatoria de la junta local de seguridad, dado que el Ayuntamiento solicitaba la reapertura de la casa cuartel de la Guardia Civil y financiación para crear un cuerpo de Policía Local.