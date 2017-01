La fiesta de Nochevieja tenía un aforo permitido para casi 5.000 personas

A pesar de que muchos de los asistentes a la fiesta de Nochevieja que se celebró en la Hacienda Azahares de Espartinas han atribuido los problemas al exceso de aforo y a la falta de personal, la organización actuó conforme a la autorización municipal en este aspecto. Según consta en el expediente que el Ayuntamiento difundió ayer en sus redes sociales, el aforo permitido para el evento era de 4.925 personas, la capacidad de la hacienda teniendo en cuenta tanto los espacios interiores (3.799 personas) y el exterior adyacente (1.126). Según el mismo documento, la empresa Todo Eventos Spain S.L. presentó plan de autoprotección y evacuación, con la contratación de una UVI móvil.

Según fuentes consultadas, pese a las aglomeraciones y la saturación de personas que denuncian algunos asistentes, el aforo no llegó a completarse, sin alcanzar las 4.000 personas. El Ayuntamiento asegura que, tras revisar el expediente, no tiene abierta más investigación. El Consistorio no hizo público el informe de la Policía Local, que sí advirtió de los problemas que se podían dar en los accesos a la finca, un camino sin asfaltar y sin alumbrado público y donde se autorizaron 424 plazas de aparcamiento para coches y 20 para autobuses. Con la autorización del evento, se estableció que era la organizadora la encargada de poner a un "número suficiente de personal", con chalecos reflectantes, para el control de acceso de vehículos y que al menos cuatro vigilantes se situarían en el camino, desde la rotonda de la A-8076 hasta la entrada.

Todos estos informes y la documentación que los grupos del PP e IU han solicitado por escrito se les harán llegar también por escrito, según fuentes municipales. Por otro lado, más de un centenar de asistentes habrían interpuesto ya denuncias particulares ante la Policía Local, sobre todo por la pérdida de abrigos y bolsos, con todo su contenido, durante la aglomeración de personas que se produjo casi al final de la fiesta, tras la caída de un armario del guardarropa.

La empresa organizadora de la viesta de Nochevieja, que se comercializó con el nombre del El Templo y cuyas entradas se vendieron a través de conocidos distrubuidores, sólo se ha pronunciado sobre lo ocurrido a través de su cuenta de Facebook. Ha pedido disculpas y anunciando que se ha "abierto un expediente con el seguro de responsabilidad civil" para responder de posibles daños y pérdidas. También ha hecho un "llamamiento" para que las personas que se llevaron abrigos que no eran suyos puedan realizar la devolución.

Las explicaciones dadas hasta ahora por el gobierno local que preside el alcalde accidental, Iván González, no convencieron al PP. El ex alcalde Domingo Salado exigió ayer dimisiones por lo ocurrido e insistió en que la Policía Local sí se pronunció en su informe en contra de la celebración del evento.