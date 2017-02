El gobierno local confirma al comité de empresa que estudia un ERE

El gobierno local de Huévar del Aljarafe, que preside desde 2015 Áurea María Borrego (PSOE), ha confirmado al comité de empresa que estudia aprobar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como salida a la situación económica del Consistorio, uno de los más endeudados. Aunque el miércoles abonó a la plantilla las nóminas de septiembre y octubre de 2016, siguen pendientes noviembre, diciembre y enero. Según el PP, los últimos pagos se han hecho con un adelanto del Opaef de los impuestos que el Ayuntamiento ingresará de enero a noviembre de 2017, los recursos para un año que están de nuevo ya hipotecados.

No es la primera vez que se anuncian despidos en este ayuntamiento que no llega a 3.000 vecinos, pero mantiene una plantilla sobredimensionada. El comité no tiene los datos oficiales de la plantilla, pero se estima que roza las 120 personas, aún cuando ha habido algunos contratos que ya no se han renovado. Con el ERE habría que reducir ese número a la mitad, según las cifras que se han barajado. De hecho, desde hace años, el Ayuntamiento apenas puede hacer frente a la mitad de las nóminas del ejercicio. Ese supuesto ERE también sería complejo de ejecutar por la falta de liquidez para las indemnizaciones.

Este diario intentó confirmar sin éxito con la alcaldesa esas intenciones y cuándo se materializarán. La portavoz del PP, María Eugenia Moreno, aseguró que sigue sin tener noticias tampoco de la edil, pese a ser el único grupo en la oposición y que le solicitó por registro una reunión para abordar la situación real del Ayuntamiento y las posibles soluciones. Moreno recordó que el Consistorio sólo ha cumplido el plan de ajuste que se aprobó en las subidas de impuestos previstas, pero no en la reducción de personal, y tampoco se ha hecho frente a la deuda con la Seguridad Social que, en 2015, superaba los 11 millones de euros. Dado el tamaño del municipio, es una de las más altas del país. Las fuentes del comité de empresa, por su parte, han denunciado la situación lastimosa de los trabajadores después de meses sin cobrar, con cuentas pendientes en comercios y con familiares. Aun así, la resistencia a movilizarse por parte de una mayoría sigue siendo una realidad.