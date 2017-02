El juzgado archiva la querella contra el alcalde por despedir a una trabajadora

Las relaciones con la plantilla municipal han sido uno de los principales quebraderos de cabeza para el alcalde de Los Palacios y Villafranca desde 2011, Juan Manuel Valle (IU-IP). Por un lado, ha tenido que hacer frente a la falta de liquidez para nóminas y a las protestas del personal, hasta que en 2016 firmó un acuerdo para saldar deuda y evitar más demoras. Por otro, ha sido objeto de varias denuncias por despido y algunas han derivado en querellas, pero también en este aspecto está ya más tranquilo, porque dos juzgados -uno de lo social, otro de lo penal- le han dado la razón ahora en el despido de una ex técnico de Medio Ambiente. El despido ha sido declarado procedente pese a que la ex trabajadora, personal laboral fijo desde 1999, negó las razones económicas que adujo el gobierno local, basándose en que se le notificó coincidiendo con la presentación de su candidatura al comité de empresa por el sindicato UGT. También presentó una querella por la vía penal contra Valle y otros dos ediles en la que aseguraba haber sido presionada por negarse a emitir informes ambientales a favor de varios asuntos, como un proyecto de gasolinera en el que asesoraba el ex alcalde de IU en Camas, Agustín Pavón, que fue denegado por un decreto de Alcaldía por incumplir los requisitos urbanísticos.

Los juzgados de Utrera ya archivaron de forma provisional en noviembre la denuncia por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y contra los derechos de los trabajadores y la integridad por los que tanto Valle como los delegados de Urbanismo, Manuel Begines, y Medio Ambiente, Jesús Condán, declararon como investigados. El PSOE pidió por ello su renuncia y, en diciembre de 2014, en el Ayuntamiento se aprobó a propuesta del PP la creación de una comisión de investigación sobre estos hechos, que Valle ha dado por cerrada ahora.

Según indicó ayer el gobierno local en un comunicado, el carpetazo a la comisión se aprobó el jueves en el Pleno, donde IU-IP tiene desde 2015 mayoría absoluta. La decisión se toma después de que, en enero, el juzgado de lo Social número 2 de Sevilla también haya desestimado inicialmente la demanda por despido de la trabajadora, declarando la "procedencia" del mismo y la "absolución" del alcalde, Begines y Cotán. El Consistorio sí tendrá que abonar 22.426 euros de indemnización, según un fallo que puede ser recurrido. En cualquier caso, Valle aprovechó estas decisiones judiciales para defender su gestión y arremeter contra el "uso político" que el resto de grupos hizo de estas demandas, "meses antes de las elecciones municipales de 2015".