Un nuevo gobierno no puede "desligarse" de las actuaciones del anterior

El caso de la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán no es el único ejemplo sevillano al que acude Jesús Maeztu para ilustrar las quejas que ha abordado a lo largo del último año en materia urbanística y a raíz de las cuales realiza sus recomendaciones. También utiliza una queja que le llegó de un propietario de Mairena del Alcor para recordar, en una de sus conclusiones en este apartado del Urbanismo, que "los ayuntamientos, como personas jurídicas, no pueden desligarse de actuaciones de anteriores gobiernos locales".

Es decir, cuando un Ayuntamiento cambia de alcalde, éste no puede partir de cero, debe asumir los compromisos adquiridos por el anterior, aunque sea de otro color político. No valen excusas o pareceres distintos, que se usan con demasiada frecuencia, junto a la idea de la herencia recibida. Maeztu se refiere al caso de un propietario que tenía un terreno con un garaje construido y llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Mairena del Alcor para permutarlo por otro para abrir una nueva calle. El vecino se quejaba porque el Ayuntamiento aún le debía parte de los gastos ocasionados y debía subsanar una serie de carencias y deficiencias en el nuevo garaje, adjuntando un escrito firmado por el anterior alcalde que el nuevo equipo de gobierno decía que no le constaba. Maeztu recomendó al Ayuntamiento aclarar los compromisos adquiridos, sin perjudicio de exigir su responsabilidad a la "anterior autoridad".

El Defensor del Pueblo suspendió sus actuaciones porque el vecino decidió finalmente acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo para reclamar sus derechos.