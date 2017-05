La oposición insiste en la gravedad del caso de los informes

El grupo de Sí Se Puede Tomares subrayó ayer que, aunque la Fiscalía haya pedido el archivo del caso de los informes de un frase, ha acreditado que al menos uno se elaboró "con posteridad a ser cobrado, y con la finalidad de engañar a la oposición". La formación expresa su "preocupación" por que "estas posibles irregularidades no se esclarezcan,"queden impunes" y la ciudadanía de Tomares, "perjudicada e indefensa ante una gestión que el informe de la fiscal califica como falta de control y desidia a la hora de abonar facturas".

El grupo dice no entender que se pida el sobreseimiento, pese a que la Fiscalía cree que "no resulta acreditado suficientemente la comisión de los delitos investigados". El caso hace referencia a los pagos que se hicieron como consultor a Juan Campos -luego edil del PP- a partir de 2007 cuando fue en las listas y no salió elegido, con un contrato base de 975 euros al mes más 150 por cada informe de especial complejidad que realizara, aunque la mayoría se redujo a una fase o a una foto con un breve texto descriptivo.