La oposición cree que el nuevo sistema de limpieza viaria es costoso e insuficiente

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Bormujos, el PP y C's, que votaron en contra de ceder el servicio de limpieza viaria a la Mancomunidad Guadalquivir, coincidieron ayer en advertir que no servirá para acabar con los problemas de suciedad en las calles y que, a pesar de que la encomienda de gestión se firmará hasta junio de 2019, hipotecará el futuro del servicio y las decisiones que puedan tomar otros gobiernos. El traspaso se aprobó en el último Pleno, por iniciativa del gobierno local que conforman el PSOE y Participa Bormujos.

Según Manuel Romero, portavoz de C's, en el propio contrato de la mancomunidad ya se avisa de que no se han previsto los medios realmente necesarios de barrido manual para garantizar la calidad del mismo y la atención a las distintas zonas del municipio con la frecuencia adecuada, así como para los servicios especiales necesarios en eventos, como la feria y otras fiestas locales.

"Además de costar cerca de 200.000 euros más que si realizara el Ayuntamiento la gestión, no se podrá contratar desde nuestra bolsa social de empleo, tendremos que asumir a todo el personal al finalizar el contrato", destacó el edil en un comunicado, en el que calificó la negociación de "nefasta", pues "el Ayuntamiento asume un sobrecoste de 4.250 euros por operario, que pasará a ser fijo al poco tiempo de su contratación".

Por su parte, la portavoz del PP, Mercedes Lidueña justificó el voto negativo de su grupo porque el contrato se ha hecho en función del precio pactado, cerca de 701.000 euros anuales, pero sin tener en cuenta las necesidades, la extensión y la población de Bormujos, con lo que no garantizará que la limpieza sea efectiva. La edil también recuerda que el Consistorio cede sus vehículos y adquirirá el nuevo material, aunque será la Mancomunidad la que seleccione y contrate a las 17 personas que se incorporarán al servicio. En el caso de que el contrato no se renueve, advierte que se trata de un personal que tendría que asumir el Consistorio, cuando los ayuntamientos no pueden aumentar el capítulo 1 con nuevas contrataciones. Esa circunstancia, según advierte, "hipotecará" al Ayuntamiento, ya que será difícil recuperar el servicio u optar por otras fórmulas a partir de junio de 2019, cuando en teoría puede haber otro gobierno en Bormujos.

El gobierno, por su parte, ha defendido esta alternativa para mejorar la limpieza sin subcontratar a empresas privadas.