El recibo del IBI sube un 5% de media tras las inspecciones

Entre los municipios que se están inspeccionando todavía y que pueden hacer que estos datos se incrementen están Alcalá de Guadaíra, Aznalcóllar, Castilblanco de los Arroyos, El Cuervo de Sevilla, Estepa, Fuentes de Andalucía, Isla Mayor, Lora del Río, La Luisiana, Tomares y Villaverde del Río. Es la última relación publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de diciembre de 2016, aunque hay algunos más en los que el procedimiento no ha concluido. Desglosados por municipios, los últimos datos oficiales publicados son algo más antiguos, del mes de diciembre de 2015, cuando el proceso se había culminado del todo en 52 municipios, en los que se habían detectado situaciones no declaradas en 52.454 inmuebles. Hasta entonces, el número de fraudes detectados en Sevilla suponía la segunda cifra más alta de todo el país, sólo por detrás de otra provincia andaluza, la de Málaga, donde, con inspecciones finalizadas en 42 municipios, se habían detectado irregularidades en 56.126 inmuebles.

Según el balance de la Dirección General del Catastro, el tipo de fraude más frecuente detectado en Sevilla son ampliaciones y rehabilitaciones de viviendas u otros edificios no declaradas, en el 51% de los casos. El 27% ha sido por nuevas construcciones que no constaban. Un 17% de las anomalías han sido por reformas y cambios de uso y el 6% de los expedientes tienen que ver con piscinas no declaradas.

El procedimiento de regularización catastral de inmuebles, que el Gobierno central puso en marcha en 2013 en todo el Estado -salvo en el País Vasco y Navarra- ha culminado en 70 municipios de Sevilla, en los que se ha cerrado el periodo de alegaciones y la vía judicial, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de julio de 2016. Estas inspecciones, con las que se pretende confirmar que lo que consta en el Catastro sobre un edificio es lo que realmente está construido y por lo que se paga, han hecho aflorar en Sevilla casi 60.000 situaciones anómalas (59.986) en otros tantos inmuebles. Aproximadamente, en una de cada diez construcciones inspeccionadas había algún tipo de reforma, ampliación o cambio que no constaba en el Catastro, por desconocimiento o porque intencionadamente sus propietarios no lo declararon. En cualquier caso, han tenido que regularizarlo, con efecto retroactivo para el pago del IBI de 4 años, que los municipios pueden reclamar.

El 42% de los fraudes en Andalucía, por construcciones no declaradas

Según los últimos datos publicados, hasta diciembre de 2015, el plan de regularización catastral que arrancó en 2013 ha culminado ya en 338 municipios andaluces, en los que se han regularizado más de 271.000 inmuebles. El 75% eran urbanos y el resto, rústicos. Es llamativo que, pese al teórico esfuerzo por atajar las obras sin licencia, más del 42% de los fraudes detectados se deban a nuevas construcciones, que no constaban a efectos catastrales. El 36,92% ha sido por ampliaciones o rehabilitaciones. Los cambios de uso y las reformas suponen el 12,92% y la presencia de piscinas, el 7,73%. Por provincias, destaca Málaga, donde se han revisado del todo 42 municipios que suman 1.458.032 inmuebles, de los que han tenido que ser regularizados más de 56.000. Casos de nuevas construcciones y ampliaciones y rehabilitaciones no declaradas están casi a la par en esta provincia. Por detrás queda Sevilla, seguida a cierta distancia de Granada (34.827 inmuebles regularizados y en los que, consecuentemente, sus propietarios tendrán que pagar más por modificaciones no declaradas hasta ahora); Córdoba y Jaén (más de 30.000 en ambos casos); Cádiz (25.987 inmuebles regularizados) y, finalmente, Almería, con 20.428 casos y donde el porcentaje de fraude por nuevas construcciones que no constaban es el más elevado de Andalucía y supera el 62%.