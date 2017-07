La sequía amenaza con dejar sin agua a 15.000 vecinos de cuatro municipios

Cerca de 15.000 vecinos de cuatro municipios y una pedanía de la Sierra Sur podrían quedarse sin agua en los próximos días. La situación del acuífero de El Puntal, del cual se abastecen Badolatosa, Lora de Estepa, Casariche, La Roda de Andalucía y la pedanía de Corcoya, es bastante crítica.

"No sabemos hasta cuándo tendremos agua", reconoció ayer a este periódico Custodio Borrego, concejal de Sanidad, Agricultura, Ciclo Hidráulico y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Badolatosa, responsable de la gestión del acuífero. "Yo ya no garantizo nada. Podemos quedarnos esta tarde sin agua, mañana o dentro de unos días", admitió. "Depende del consumo diario. El fin de semana pasado, por ejemplo, pensé que no llegaríamos al lunes.

Según Borrego, el pozo tiene una profundidad de 104 metros. Actualmente, los técnicos tienen que bajar hasta los cien metros para hallar agua, por lo que sólo hay cuatro metros almacenados para abastecer a los 15.000 vecinos. Sí es cierto que desconocen la forma y dimensión exacta del acuífero, de ahí que no sepan con exactitud hasta cuándo tendrán agua.

Los cuatro municipios afectados llevan sufriendo cortes de agua desde mediados de junio, desde las doce de la noche hasta las siete de la mañana, todos los días salvo los sábados y domingos de madrugada. Los más afectados, con cortes totales, son los vecinos de Badolatosa, Casariche y Lora de Estepa, en cuyo término municipal se encuentra el acuífero El Puntal. La Roda de Andalucía, que pertenece al Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, sólo sufre una reducción de la presión del agua, ya que también se abastece del pantano de Écija.

Las continuas averías en las tuberías del depósito de Osuna, que bombea el agua del pantano de Écija, han hecho que en las últimas semanas se abastezca más de lo habitual de El Puntal. Esto sumado a las dos últimas olas de calor y la sequía que arrastra la zona han incrementado la amenaza.

"Antes de las restricciones, había agua a unos 80 metros de profundidad. Cada semana, disminuía unos 40 centímetros el nivel del agua. El objetivo de la limitación del suministro era que el acuífero se recuperara, pero en las últimas semanas, el nivel del agua ha caído varios metros", afirmó Custodio Borrego, muy preocupado por esta situación.

"Los vecinos se han adaptado bien a los horarios de corte de agua, que permite también controlar las fugas y derrochar menos agua. Los que están sufriendo mucho esta medida son los negocios como los bares, comercios y otros negocios, como la lavandería que hay en Casariche", afirmó el concejal. "Nos hemos planteado cortar el suministro también los fines de semana pero haríamos mucho daño a los bares y a otros negocios, uno de los pocos recursos económicos que tenemos".

El Ayuntamiento de Badolatosa, junto a los representantes del resto de municipios afectados, negocian a contrarreloj con la Diputación de Sevilla la explotación de un pozo situado a un kilómetro de distancia del acuífero principal, en una zona llamada La Algaidilla, en el término municipal de La Roda de Andalucía. El pozo es de dominio público, pero se encuentra en una parcela de propiedad privada, lo que complica su uso. Según Borrego, este acuífero ya se utilizó con anterioridad durante varios años tras las importantes sequías de 2008 y 2009, pero se dejó de usar porque El Puntal se recuperó y la calidad del agua era mejor.

El concejal de Badolatosa admitió que hay buena predisposición por parte de todos para volver a explotar este pozo, pero los trámites llevan su tiempo, algo que estos municipios no tienen.