La situación se estabiliza tras las inundaciones

La situación está ya "prácticamente normalizada" en el municipio de Estepa (Sevilla), tras los desperfectos e incidentes provocados por las fuertes precipitaciones caídas sobre esta localidad este pasado martes, con hasta 35 litros de agua por metro cuadrado en "sólo cinco minutos".

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que las intensas precipitaciones han provocado daños "leves" en viviendas, así como que la fuerza del agua también ha arrastrado a varios vehículos que se encontraban estacionados en un concesionario.

El Polígono industrial Sierra Sur, situado en la parte más baja de la ciudad, ha sufrido de su lado una importante inundación al no poder evacuar tanta agua las arquetas de las dos calles principales, la avenida de la Canela y Juan Antonio Blanco.

Además, y según el Ayuntamiento, se ha derrumbado el techo de una tienda de deportes y de una fábrica de mantecados. No obstante, en la mencionada fábrica no hay que lamentar daños del producto porque aún no había comenzado la producción.

En cuanto al recinto ferial, una caseta se ha visto afectada, porque "entró el agua, pero como estaba vacía no hay daños que lamentar". El concejal de Servicios Generales, Javier Fernández, ha afirmado al respecto que gracias a la limpieza de arquetas y canalones que se hizo la semana pasada en el recinto ferial, se ha evitado un mal mayor, ya que el agua podía haber inundado las casetas de la Feria de Estepa, que comienza el próximo jueves.

Actualmente, los servicios técnicos municipales están evaluando los desperfectos ocasionados por la tromba de agua, especialmente los acontecidos en el mencionado polígono, dando cuenta de ello al seguro contratado por el Ayuntamiento.

Asimismo, el Ayuntamiento de Estepa ha señalado que estas tormentas suelen ser "habituales" en el municipio aunque no con tanta intensidad como las registradas el martes.