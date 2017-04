Las víctimas del Dioni denuncian que la Diputación les ignora

La junta de compensación del Sector F de Almensilla avisó ayer de que la Diputación no ha respondido "nada" a su solicitud formal de celebrar una reunión con el presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, al objeto de tratar la "problemática" de este entorno de parcelas afectado por el desfalco de 3,7 millones de euros de las cuentas de la junta de compensación -cuyo tesorero era Julio Mateos Palacios, conocido como el Dioni de Almensilla- y el embargo preventivo de cientos de las fincas.

El presidente de la junta de compensación, Francisco Carvajal, manifestó a Europa Press que después de solicitar "de palabra" dicha entrevista, el 27 de marzo la entidad remitió un correo electrónico a la Diputación, solicitando "una entrevista con el presidente, al objeto de tratar la problemática situación" de la zona, que ha provocado un "conflicto social". Desde entonces, la Diputación no ha respondido "nada de nada". "Si te he visto, no me acuerdo", lamentó el representante de los parcelistas.