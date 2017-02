Partido Popular y Podemos celebran este fin de semana sus respectivos congresos. El gran timonel Pablo Iglesias se empeñó en hacer coincidir las fechas, dicen que para que los españoles pudiésemos visualizar las diferencias entre la vieja y la nueva política. Hay que darle las gracias y saludar tal decisión. Las diferencias saltan a la vista y nadie podrá llamarse a engaño en el futuro.

Para cualquier demócrata, de derechas o izquierdas, Podemos es un partido antipático y las ideologías que le dan contenido teórico, desde el comunismo a los populismos bolivarianos, rechazables. Representan en lo ideológico todo lo que conduce a la pobreza de los pueblos, la eliminación de la libertad individual de los ciudadanos, la colonización dictatorial de las instituciones y la siniestra eliminación del adversario. Pero no hay duda de que su nacimiento obedeció a una sensación de hastío, de frustración y que inicialmente sirvió para canalizar esos sentimientos de muchas personas que no compartían ni comparten en absoluto ese ideario totalitario. Como era de prever, el Podemos de Pablo Iglesias no tenía esa vocación de denuncia y de transformación con la que sedujo a una parte muy importante del electorado; persigue simplemente la implantación de un régimen totalitario, y en ese objetivo andan él y los suyos, caiga quien caiga. Y parece que caerán Errejón y todos sus apoyos: muy respetuoso con la democracia, Iglesias ha anunciado que o gana o lo deja todo, anuncio que sólo sorprenderá a los despistados que no se hubiesen percatado de su comportamiento mesiánico.

Si en Vistalegre volarán los puñales, en la Caja Mágica, donde se celebrará el congreso popular, parece reinar la tranquilidad. Sin duda haber mantenido el poder después de unas elecciones generales es un elemento que contribuye a la unidad de cualquier partido, pero es justo reconocer la labor de un político tan denostado y criticado por sus adversarios como apreciado y querido por sus seguidores, Mariano Rajoy. Ha logrado un partido unido, cohesionado, con debates intensos presididos por la razón y no por las vísceras. Un partido ganador.

El congreso podemita será infinitamente más divertido que el popular, por supuesto. Pero demostrará que la llamada nueva política está infectada de personalismos, revanchas, purgas y egoísmo. Visto lo visto, me alegro de ser votante del único partido que, hoy, pone por encima de los intereses particulares los intereses generales.