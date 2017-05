Por España

Los tiempos han cambiado y con ello las costumbres; incluso alguna multisecular tradición. Los cambios son consecuentes, normalmente con la evolución, del reflejo de la sociedad y siempre a mejor, pero no debe cambiarse por imperativo del capricho de quienes no han experimentado los sentires más genuinos de este centenario país cervantino, porque se desprestigia, se minusvalora lo que un día sucedió con gran sentido de respeto y consideración; me refiero a tributar homenaje anual a nuestras amadas Fuerzas Armadas, a las que la Constitución Española de 1978 le reserva un papel institucional fundamental en el mantenimiento de nuestro sistema democrático parlamentario y social. En la indaliana Almería, la Subdelegación de Defensa bajo el rectorado del Coronel Javier Soriano Trujillo y la Brigada de la Legión "Rey Alfonso XIII" al mando del General Juan Jesús Martín Cabrero, en concordancia con las Autoridades civiles, han organizado determinados actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, coadyuvando a acercar a pie de calle la Cultura de la Defensa en la sociedad civil, acrecentando la loable y plausible labor que realizan nuestros militares con impregnación de los dos símbolos representativos de la unidad de la Patria, la bandera y el himno nacional.

Este día tan señalado intenta coincidir con la festividad de San Fernando, sumándose otros Centros Directivos - Comandancia Militar de Marina-, Institutos Armados -Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Cuerpos Policía Local- y sobre todo quienes integran la Reserva Voluntaria, siempre presentes en todos aquellos actos cívicos - castrenses para seguir acrecentando el amor a España y a las Fuerzas Armadas desde los ámbitos en los que cada reservista ejerce su actividad profesional. En este sacrosanto Día de las FFAA, quisiera recordar con emoción contenida un hecho histórico como fueron las palabras del llorado Conde de Barcelona al ceder los derechos dinásticos en el mando Supremo de las FFAA Rey Juan Carlos I, actualmente Felipe VI, con ese taconazo en posición de firme e inclinando la cabeza y concluyendo con las regias palabras: Majestad, por España, todo por España. Aquí se resume la máxima tributación que los españoles debemos de rendir a nuestros Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, sin ningún tipo de elucubraciones arcaicas. Felicidades y gratitud a las FFAA.