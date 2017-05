En la Subcomisión de Justicia de la Cámara Baja presidida por Margarita Robles, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de las Cortes Generales de España, desde el estrado institucional de la soberanía del Estado, Concepción Rodríguez (FJI), Ignacio González Vega (JpD), Raimundo Prado (AJFV), Manuel ALmenar (APM), representantes de las cuatro principales asociaciones de jueces mostraron su preocupación por la percepción que tiene la sociedad civil de falta de independencia judicial y por la necesidad de reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y convocar más plazas para jueces y magistrados.

Los jueces por conducto de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), reivindican, una vez más, su independencia y exigen convocar más plazas para equipararse con Europa, y subrayaron de forma institucional que "los jueces son independientes". Es necesario, que quienes legislan en representación del país en su integridad constitucional, se esfuercen con preclara intelectualidad de equilibrio y armonía en sentar las bases de un Pacto de Estado de la Justicia. No comparto, quienes con mal intencionalidad instrumentadora desacreditan al Poder Judicial, cuando España tiene una justicia absolutamente independiente, con unos profesionales con vocación de servicio público que se están dejando la vida en intentar garantizar el derecho fundamental a la tutela efectiva que tienen todos los/as ciudadanos/as. Hay que dejar de lanzar improperios descalificadores, arreciando a una parte de la sociedad un cliché de aparente politización, que no responde a la realidad, pero ha cobrado carta de naturaleza. La justicia funciona bastante bien para los medios materiales y humanos con los que dispone.

En un país democrático no existe razón alguna para que se diga cansinamente, que los jueces no son independientes repercutiendo con ello en la visión que se da del sistema judicial. La primera de las soluciones pasa porque los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces, porque ahí empieza todo, y la culpa no es de los Jueces, es de sus señorías que están en el solemnísimo edificio de la Carrera de San Jerónimo y Plaza España que no les interesará cambiarlo.