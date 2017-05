El pasado 10 de mayo, a las 13:15 horas con un día de celestial luminosidad y aireado con 28 grados entre las abovedadas palmeras sitas en el Palacio de Congresos y Exposiciones del núcleo de Aguadulce del bicentenario municipio de Roquetas de Mar, organizado por la Cámara de Comercio de la provincia de Almería, la "Isla de Almería", en concordancia con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), se presentó con excelente e ideal espíritu constructivo, ante la sociedad civil almeriense pero también con asistencia de catalanes, valencianos, murcianos y andaluces, el proyecto de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad para todo el "Arco del Mediterráneo" denominado "El Corredor Mediterráneo", que nos unirá como eje vertebral nacional con Europa y, en su momento, con Asia.

No entro en disquisiciones y elucubraciones telúricas sí España está o no saliendo de la crisis e incluso en la mayestática y asimétrica Unión Europea, pero lo que sí es cierto, concreto y claro, que sí Almería no se sube al tren de alta velocidad quedará sumida a nivel de todos los sectores productivos, inclusive el turístico y empresarial, en el mayor de los rescoldos socio-económicos, dando lugar a un empobrecimiento mayor en la macroeconomía y la microeconomía de toda esta indaliana provincia de la Costa del Sol almeriense.

Hacía tiempo que los almerienses no se sentían tan identificados con dos proyectos de infraestructuras y equipamientos para la milenaria y taifal provincial, el hospital materno infantil y el tren de alta velocidad instado por la Mesa del Ferrocarril. Lo dicho, el contexto de incertidumbre no se ha superado y eso lo saben muy bien todas las pymes y la microeconomía de miles de bolsillos de personas y familias, en donde no han desaparecido los nubarrones del horizonte más cercano con niveles de vida y bienestar inferiores al comienzo de la crisis.

Quienes intervinieron en el Foro del Corredor del Mediterráneo con gran acierto didáctico y metodológico, echándose en falta la presencia en el estrado de mujeres empresarias, es que lo que no son "cuentas son cuentos" y que Almería es la provincia más castigada en inversiones atendiendo a su aportación al PIB y sin AVE y trenes adaptados a discapacitados nuestro futuro será aún más preocupante. Feliz día, festividad litúrgica del Patrón de la provincia de Almería y capital San Indalecio.