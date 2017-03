Espíritu constructivo

Que la empresa municipal de la vivienda, Emuvijesa, haya anunciado su intención de volver a construir quiere decir al menos dos cosas: una, que sus cuentas empiezan a estar saneadas, lo que le permitirá poder afrontar nuevos proyectos; y dos, que el mercado de la vivienda y el sector de la construcción se están reavivando en la ciudad después de los años que siguieron al estallido de la crisis.

Después de muchos años, en el cielo de Jerez vuelven a dibujarse las siluetas de las grúas, esos elementos que indican la presencia de una actividad que pasó, casi en lo que dura un pestañeo, del todo a la nada. A pesar de que el stock de viviendas sin vender existente en la ciudad es todavía muy alto y de que son visibles aún muchos esqueletos de promociones inacabadas que nunca se retomarán, algo está cambiando. Y la construcción no es un sector cualquiera. Es motor y al mismo tiempo barómetro de la salud de una ciudad.

Jerez, a pesar de sus numerosos problemas y del deterioro que han sufrido muchos servicios, sigue siendo una ciudad muy atractiva en la que vivir. Por su situación geográfica siempre contará con una importante demanda inmobiliaria.

Los planes urbanísticos han de velar por que la oferta se corresponda con la demanda y no se reproduzcan errores del pasado en los que el crecimiento no tenía límite. De ahí vienen muchos de los problemas actuales, por ejemplo en el mantenimiento de los servicios, sobre todo en zonas muy alejadas del casco histórico.

La ciudad que fue paradigma de la burbuja inmobiliaria y de la especulación ha de mirar atrás para saber cómo afrontar el mañana. Las nuevas promociones, no tantas como antes, ya no van a hacer rico al Ayuntamiento pero tendrán un efecto positivo en toda la ciudad. La construcción y posterior venta de viviendas genera sinergias en otros sectores. No es casualidad que tras el estallido de la burbuja y la caída del mercado muchos establecimientos de hostelería cerraran en Jerez. O que muchos profesionales liberales se quedaran sin actividad. Y qué decir del sector financiero, tan afectado por lo que pasa en el de la construcción. Todo está íntimamente relacionado. La nueva situación derivada de la crisis los obligó a todos a reciclarse o marcharse de la ciudad. La rehabilitación de viviendas, tan necesaria, ha tratado de cubrir ese gran vacío pero es insuficiente para generar un movimiento económico y laboral como el de la vivienda nueva.

Nada volverá a ser lo mismo. Por suerte. Aquellos tiempos de urbanismo salvaje aderezado con ambiciones políticas no trajeron nada bueno y muchos de los protagonistas de esas historias han acabado pagando un alto precio por ello. Ahora llega una nueva oportunidad de hacer las cosas desde cero, corrigiendo errores y teniendo muy claro que estamos ante un sector que, sin ser la panacea, es fundamental para la economía y nunca se debe detener. Y confiemos en que este nuevo despertar de la construcción signifique que las cosas están cambiando a mejor.