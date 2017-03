Fin de los experimentos

Una vez que Izquierda Unida ha pegado la 'espantá' y ha dejado herido de muerte al nonato gobierno municipal tripartito de Jerez, la pregunta es ¿y ahora qué? No parece que el gobierno en minoría de Mamen Sánchez vaya a alcanzar un acuerdo con Ganemos -donde existe división de opiniones al respecto y un veto especial a la persona de la actual alcaldesa- por lo que todo indica que en los dos años de mandato que restan cada partido irá por su cuenta y, como mucho, habrá acuerdos puntuales. Lo primero que aparece en el horizonte es el Presupuesto de 2017. El PSOE logró salvar la primera bola de partido con el de 2016 pero eso fue antes de la negociación fallida por el tripartito y antes de que en Ganemos surgiesen los primeros problemas internos. De hecho, es más que probable que Podemos presente lista propia en las municipales de 2019, lo que acabaría diluyendo la actual agrupación de electores tal y como hoy la conocemos.

Es de esperar, aunque lo nieguen, que IU y Ganemos estén esperando ya a los socialistas con los cuchillos afilados para hablar del Presupuesto de 2017. Esta vez no será tan fácil arrancarles un sí para hacer frente a la más que previsible -y a veces incomprensible- negativa del PP a apoyar las cuentas municipales. Unas cuentas que en un 90% no ofrecen margen de maniobra política posible, con personal y gastos obligados. Pero, ojo, que este año guardan un elemento novedoso y que no es otro que el de los fondos Edusi. Sí, esos 18 millones de euros que recibirá la ciudad desde Europa para poder acometer muchas obras que se reclaman con urgencia. Si no se consignan sus obras en un presupuesto y éste es aprobado, esos fondos nunca llegarán, y ese puede ser el as que tiene escondido bajo la manga el gobierno de Mamen Sánchez. ¿Cómo van a explicar a los ciudadanos PP, Ganemos e IU (Ciudadanos parece estar fuera de este juego) que no van a dar su apoyo a unos presupuestos que abren las puertas a la entrada de 18 millones de euros en Jerez?

Con todo, en el PSOE entienden que, además de todo eso, lo peor de su mandato ya ha pasado, que quedan dos años en los que su exiguo equipo puede aguantar el tirón y presumiendo, si no de haber convertido a Jerez en un vergel, al menos de no haberla parado, que ya es mucho como se le prometían las cosas.

A lo que seguro vamos a asistir es a un enrarecimiento del clima político entre las diferentes fuerzas políticas. El pleno del estado de la ciudad de este jueves será la piedra de toque para ver hasta qué punto pasa factura a esas relaciones la ruptura de una negociación que pocos en el PSOE (municipal) querían. Ya se han acabado los experimentos y quedan pocos o ningún movimiento de piezas que hacer en el tablero hasta las próximas elecciones. Todos lo saben aunque traten de exculparse por la situación a la que se ha llegado, previsible por otra parte desde la noche del 24 de mayo de 2015. Gobernar a golpe de junta local de gobierno no es lo mejor para una ciudad durante dos años pero apelar a la responsabilidad de todos los grupos para que no pongan palos en las ruedas de los ciudadanos es una utopía.