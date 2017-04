Modelos en destruir empleo

De acuerdo. Aceptamos pulpo como animal de compañía. ¿Quién en su sano juicio puede estar a favor de la explotación de la imagen de la mujer, la ‘cosificación’ como la llaman ahora algunos maltratadores del lenguaje? La cuestión es qué entendemos por eso. ¿Quién establece los límites, las tallas, las prendas, los maquillajes...? ¿O es que de un plumazo hay que acabar con la noble profesión de modelo? Fuera las pasarelas (si el diseñador es de la cuerda no hay problema) y el mundo de la moda femenina. Todo un sector al paro por un no se sabe bien qué uniformidad de los seres humanos, tan distintos. ¿Lo siguiente? Enhorabuena, han conseguido lo que pretendían: ruido. Ahora un poco de trabajo por crear empleo no vendría mal.