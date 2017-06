Hay bronca, por supuesto

Estaba claro que se iba a liar. ¿Alguien pensaba que existiría pura armonía entre el gobierno municipal actual, que es socialista aunque en minoría y con adobo, y el de la nación, que es popular aunque en minoría y también condimentado? A dos años de las elecciones municipales, el presupuesto municipal de Jerez ha chocado con el Ministerio de Hacienda y lo primero que cabría recordar en el contexto de un ayuntamiento intervenido como el de nuestra ciudad es que es lo normal. Típico tira y afloja entre Administraciones Públicas al que, por desgracia, aunque en diferentes condiciones, estamos bastante acostumbrados ya. El victimismo es una herramienta que suele funcionar. Algunas de las reacciones que hemos leído/escuchado desde el gobierno municipal y algún grupo más recuerdan a los tiempos de Pedro Pacheco, que supo hacer de ello una virtud. Cierto es que en ocasiones llevaba razón; en otras, no. Enfrentarse desde un ayuntamiento al Gobierno central suele acarrear casi siempre un rédito electoral, David contra Goliat, pero cuidado que algunas veces el movimiento se puede volver en contra. Le sucedió precisamente a Pacheco, que abusó de la fórmula y el resultado es el que hoy conocemos. Los tiempos en los que la confrontación daba rentas políticas pasaron y los ciudadanos exigimos ahora acuerdos.

Si el gobierno de Mamen Sánchez considera que el rechazo del presupuesto municipal le lleva a tener que realizar un nuevo ERE, irremediablemente, porque tiene que reducir ocho, nueve, diecinueve o noventa y nueve millones de euros, tiene dos opciones: o reducirlos de la forma que sea, o negociar (como así se le ha invitado desde Hacienda) o denunciar por prevaricación al ministerio. Lo demás es victimismo, como ha sucedido ya en esta legislatura con el teatro, los colegios u otras cuestiones que tienen que ver con el Gobierno central. ¿Tanta manía le tiene Hacienda a Jerez que ha permitido que la ciudad ahora gobernada por el PSOE sea una de las primeras beneficiarias de los fondos Edusi (18 millones) a pesar de su situación? Hasta Ganemos, poco sospechoso de ser aliado de los populares, ha acusado al gobierno local de exagerar de nuevo su posición frente a Madrid por aquello de decir que "nos obligan a un nuevo ERE". Sería un buen argumento para los socialistas de cara a las próximas elecciones municipales, sin duda. La campaña hecha.

El Ayuntamiento de Jerez, insisto, lleva años intervenido. Quien no lo quiera ver es que no vive aquí. Hasta la compra de un bolígrafo pasa una criba tremenda por las dependencias municipales. Que Hacienda ponga pegas al presupuesto a las primeras de cambio es lógico cuando no se cumple el plan de ajuste. Que el gobierno local presente un primer documento más expansivo por si cuela, también. Pero no nos engañemos con juegos de cartas a los que ya estamos bastante habituados. Y quien no quiera verlo así lo tiene muy fácil: que se deje de epítetos, de descalificaciones baratas y acuda a los tribunales para denunciar lo que considera una ilegalidad.