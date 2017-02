¿Tres son multitud?

Cercano ya el ecuador del actual mandato municipal, PSOE, IU y Ganemos lo vuelven a intentar. O más bien habría que decir que IU y Ganemos -que parece ya confirman un mismo todo, un "bloque" dicen ellos- lo vuelven a intentar con el PSOE, que los socialistas hace tiempo que van a lo suyo y hasta parece que le han cogido el gusto, a fuerza de costumbre, a gobernar en solitario esta ciudad. Esta vez, al menos, han ido más allá de las palabras y cruces de comunicados y se han sentado juntos a hablar. Habrá que ver si estamos ante la canción de Teresa Rabal "me pongo de pie, me vuelvo a sentar" o ante algo más serio. Por cierto que llama la atención que tratándose de un encuentro en el que hubo cargos orgánicos de los partidos la reunión se celebrase en la Alcaldía. Y también, o tal vez por eso, que no hubiese mucho interés de los tres partidos en hacerse la foto de la 'histórica' primera reunión; curioso, ellos que son tan transparentes y tan dados a enviar imágenes de cualquier cosa y en cualquier momento. Porque eso fue lo único novedoso: que se sientan juntos. Lo demás, más de lo mismo, los discursos que llevamos escuchando desde que IU y Ganemos hicieron posible la investidura de Mamen Sánchez, una alcaldesa cuya cabeza sigue pidiendo una parte del "bloque", Ganemos, como condición indispensable para entrar en el gobierno municipal. ¿Cabe esperar después de la primera sentada que Ganemos acabe cediendo? ¿Debe interpretarse ese gesto como un paso previo a la desaparición de esa condición? Quién sabe en un mundo tan difícil de interpretar como el de la citada agrupación. Porque si no es así y Ganemos sigue pidiendo la cabeza de Mamen Sánchez, no están más que mareando la perdiz y a este paso, cuando lo decidan -si es que lo deciden algún día- estaremos ya metidos en la próxima campaña electoral.

En el horizonte, por supuesto, la aprobación de los próximos presupuestos municipales, los de 2017, para los que Sánchez precisará de nuevo de los apoyos del "bloque" si quiere sacarlos adelante y no andar prorrogando cuentas. La situación de negociación actual no es la misma que cuando el gobierno socialista comenzó a recibir los primeros mensajes. Aunque la estabilidad política siempre da seguridad, hay momentos en los que cabe preguntarse si más vale estar solo o mal acompañado. Los procesos internos que se viven en el PSOE y en Podemos pueden ser determinantes en muchos gobiernos (o intentos de gobierno) autonómicos o locales.

En Jerez, el PSOE (o una parte) no parece tener ya una prisa especial por pactar con otras fuerzas a cambio de que los números le den la mayoría absoluta. ¿Cuánto duraría ese nuevo gobierno y a cambio de qué? ¿Con qué coste político y electoral? Por supuesto, la dimisión de Sánchez, nunca la aceptará su partido; otra cosa sería un cambio de destino que no parece probable porque el PSOE no está ahora para eso. La encrucijada con la que este partido o, mejor dicho, Sánchez y sus concejales, asumieron acceder al gobierno de Jerez obliga a tomar (o no) una serie de decisiones que tienen fecha de caducidad. Lo demás forma parte del mundo del teatro, del que está tan cercano el de la política.