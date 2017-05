UN CIERRE CANALLESCO

Vivimos un mundo plagado, no solo de salvapatrias -y perdón por el… palabro- sino también de salva todo. Sin embargo, pese a la proliferación de los susodichos… salvapatrias, la cosa no solo no mejora sino que vamos… de mal en peor. Un… poner: El número de Centros asistenciales para un cuidado digno de nuestros mayores es mucho menor de lo que las necesidades reales demandan. Pese a este déficit, que clama al cielo por la creación de más Centros, lo que ocurre es el fenómeno contrario. Ejemplo: Es noticia que Cruz Roja ha anunciado que procederá al cierre del Centro de Día del que dispone en el Parque de las Avenidas, en Córdoba. Dizque por… «problemas de financiación».

El dicho Centro dispone de una capacidad de 30 usuarios cuyo porvenir, de prosperar el proyectado cierre, no podrá ser otro que la reubicación forzosa en otros Centros que, necesariamente, implica una disgregación a la que se niegan en redondo los abuelos. No sabemos si es justificada la negativa a abandonar el Centro. Un prestigioso profesional e investigador, catedrático de la universidad de Córdoba resuelve nuestras dudas. Nos facilita el siguiente comentario que copiamos literalmente y, según el cual, los abuelos "…están totalmente compenetrados e integrados. Forman una gran familia. Y con los abuelos no se puede andar disgregándolos. No tienen capacidad de asimilar cambios ni de asumir separaciones de personas queridas o de lugares hogareños que sienten como su propia casa, aunque no sea lujosa ni tenga piscina. Es su casa, su colegio de mayores, su Centro de Día…".

Es decir: La reubicación de los abuelos constituye, por un lado, un acto de crueldad extrema e intolerable del que los salvapatrias deberían preocuparse una miaja, y no sólo del cuidado de sus rentables poltronas. Por otro, atribuir el cierre a «problemas de financiación» nos parece, como mínimo -y por razones obvias- una solemnísima tomadura de pelo y una intolerable provocación. Es por todo ello que, en evitación de tanta crueldad, es de desear que se imponga el sentido común. Que los hados iluminen a las administraciones públicas y demás gestores para que el cierre del susodicho Centro no llegue a producirse. Sería… "canallesco".