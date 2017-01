Concesiones... muy graciosas

Nuestros responsables de la cosa pública concluyeron el pasado año deparándonos con una medida la mar de... graciosa: el Boletín Oficial del Estado pública, en su edición del pasado lunes, una relación de doce condenados por distintos delitos a los que se les aplicó la medida de gracia: el Indulto.

A tenor del código penal vigente, la aplicación -total o parcial- del Indulto es causa extintiva de la responsabilidad penal: produce, exactamente, los mismos efectos que el "cumplimiento" de la pena.

Ello supuesto, quienes fueron objeto de la concesión graciosa a la que aludimos van a tener la suerte de comenzar el año con la inmejorable noticia de que sus condenas han sido declaradas extinguidas. En consecuencia, no tendrán que someterse al cumplimiento de las mismas. Dicho en Román Paladino: No tendrán que ir al talego. O, en su caso, no tendrán que continuar en él hasta el total cumplimiento del resto de pena que le quede por cumplir.

A buen seguro los beneficiarios se han de encontrar en inmejorables condicciciones anímicas como para celebrar por todo lo alto y con champán una concesión graciosa por mor de la cual serán dispensados incluso de tener que pasar una temporada de más o menos larga duración a una sombra que nadie quiere. Motivos justificativos de la celebración parece que no le faltan.

Pero, como "nunca llueve a gusto de todos", según predica el refranero español, tampoco faltan voces críticas que se pronuncian abiertamente en contra de las dichas medidas de gracia.

Las causas de esta oposición a los indultos claman al cielo por un minucioso análisis. Porque, sin la menor duda, las penas impuestas por los tribunales de justicia mediante sentencia firme nacen, siempre, para ser cumplidas. El incumplimiento resulta, a nuestro juicio, de muy difícil justificación. Y, con más frecuencia de la deseada, las concesiones de Indultos parecen ser función de intereses particulares por el tufillo que desprenden. Pero sin una sola razón de justicia que justifique la concesión graciosa.

Ouséase: que todo parece indicar que no debería prodigarse estas medidas de gracia. Entre otras razones, porque no pueden llevarse a efecto sin menoscabo del prestigio de una Administración de Justicia que, de por sí, ya no anda sobrada de él.