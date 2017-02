Una denuncia peculiar

En su edición del pasado miércoles, el Día de Córdoba se hacía eco de la noticia según la cual "La Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Interfresa) remitió a la directora del departamento de compras de ALDI Supermercados SL una comunicación del inicio de acciones judiciales tras ofertarse desde ayer y en folletos promocionales "prácticas de ventas a pérdidas" de fresa de Huelva que "por desleales están desacreditando la imagen de nuestros productos y de todo el sector".

No nos pasó desapercibida. Razones creemos que no nos faltan. A nuestro juicio -y salvo mejor y más fundado criterio- la susodicha acusación carece de suficiente justificación y, por ende, nos parece que el porvenir de la denuncia no puede ser otro que su archivo por quien corresponda: En principio, tenemos que reconocer que en la susodicha denuncia concurre un alto grado de la cualidad que de ella predicamos: La… "peculiaridad". Digo. Porque estamos hasta la coronilla de denuncias, acusaciones, quejas… por subidas de precios. Ejemplo: el actual encarecimiento de la luz, que a todos nos trae por la calle de la amargura. Pero no nos es habitual una denuncia por "prácticas de venta a perdidas". O sea: de ventas de productos por precio inferior al costo, como hizo la mercantil acusada.

Obviamente, la "Asociación" aludida está en su derecho -y hasta tiene la obligación- de defender "la imagen" de sus "productos y de todo el sector". Pero esta circunstancia perse no justifica la denuncia formulada: En primer lugar, tenemos que dejar sentado que no nos parece justificada la denuncia porque, tanto la fresa de Huelva como los cosecheros que hacen posible la producción de tan exquisita delicia del paladar respectivamente, resultan de una calidad tan extraordinaria y cuentan con un prestigio tan reconocido que ninguna actuación procedimental podría menoscabar la "imagen" por ambos proyectada.

Además, entendemos que la "imagen de nuestros productos" no es -no debe ser- función del precio, sino de la calidad de los dichos productos y del prestigio de sus cosecheros que, en este supuesto, resulta fuera de toda duda. Consecuentemente, la referida denuncia solo podemos calificarla de… "singular". Aunque nos parezca de muy dudosa justificación. Injusta por ende.