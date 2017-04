El desahucio y sus víctimas

Atrás queda una "Semana" que tuvo la condición de "Santa" por motivos religiosos y culturales que no precisan de… porqués aclaratorios: Son de dominio público. Además, la susodicha (semana) registra un acontecimiento… legislativo que, por su relevancia social, merece, a nuestro juicio, las bendiciones de todos los destinatarios del susodicho acaecimiento. Aludimos a noticia publicada por la mercantil titular de este medio periodístico, el Grupo Joly, según la cual "Los afectados por desahucios podrán seguir en su casa…" al amparo de una norma legal -"de tanteo y retracto"- en trámite actualmente.

Obviamente, nos queda por ver la "letra menuda" de la susodicha medida legal. En consecuencia, no podemos emitir un juicio crítico sin correr el riesgo de meter la pata. No obstante ello, sí nos parece susceptible de comentario la… finalidad de dicha norma: Evitar los desahucios: Nuestro juicio crítico no nos impide admitir que resulta loable la dicha finalidad, por cuanto que, en general, se facilita, con ella, el Derecho, con rango de Constitucional, que asiste a todo quisque a disponer de un techo con un mínimo de condiciones de dignidad. El desahucio supone un acto, en todo caso, contraria al dicho Derecho, con independencia de quien resulte ser la víctima. En consecuencia, la… intención del legislador nos parece digna de toda loa. Sin embargo, echamos de menos que el ámbito de aplicación de la susodicha Ley no alcance a todas las víctimas (potenciales o reales), sino que, únicamente, ampare a las legales en sentido técnico. O sea: a los inquilinos o arrendatarios lanzados de su domicilio mediante una "acción legal".

Actualmente coexisten, con los desahucios legales, (a cuyas víctimas parece que quiere proteger la proyectada ley) otros ilegales. Corrobora la existencia de estos supuestos el hecho -tan preocupante como indiscutible- de que no podamos ausentarnos del domicilio unos días -por unas cortas vacaciones u otros motivos familiares ineludibles- sin correr el riesgo de que, al regresar, nos encontremos no sólo con la vivienda okupada, sino también con el destrozo de la misma, la apropiación del mobiliario y demás enseres, etc. En estos supuestos todos somos, de hecho, víctimas (potenciales o reales) de un desahucio. En consecuencia, todos precisamos de amparo legislativo. En todos los supuestos. No en algunos.