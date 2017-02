Almería-Málaga: horizontes compartidos

Almería y Málaga han acercado posturas y sincronizado agendas para potenciar el eje mediterráneo andaluz a través del emprendimiento, la innovación y el desarrollo de las mejores prácticas en turismo y sostenibilidad hidrológica. Estos aspectos, además del estudio del proyecto Puerto-Ciudad en Málaga para su futura aplicación en Almería, han marcado las coordenadas de un encuentro de trabajo producido hace unos días con la visita del Alcalde de Málaga, Paco de la Torre, a Almería, con quien me reuní apenas unas semanas después de ser nombrado Alcalde de Almería. En lo que los dos ayuntamientos y diputaciones provinciales coincidimos es en la necesidad de potenciar el eje mediterráneo andaluz, que formamos dos provincias y capitales marcadas por muchas similitudes. Y en ese horizonte común de experiencias positivas para todos, Almería quiere aprovechar el camino de éxito que ha supuesto para Málaga la reinterpretación de su espacio portuario. Convertir el puerto en una oportunidad de futuro es un logro de Málaga que nosotros estamos decididos a poner en marcha en Almería, adaptando nuestras diferentes dimensiones y circunstancias a la medida de los intereses de Almería y los almerienses. Como Alcalde, quiero que Almería deje de ser una ciudad con puerto y pase a ser una ciudad capaz de integrar su realidad portuaria en un modelo generador de progreso y de empleo y que contribuya a mejorar la calidad de vida de todos. Y espero que para ese futuro, todas las administraciones sigan colaborando con Almería, al menos con el mismo sentido de la responsabilidad y la generosidad que se ha aplicado en Málaga. En este sentido quiero volver a agradecer la permanente colaboración que estamos encontrando en la Autoridad Portuaria de Almería y en la Fundación Bahía Almeriport, y al reciente anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía, de activar la participación autonómica en este proyecto. En este sentido quiero dejar claro que nunca me ha gustado el discurso del agravio comparativo porque, sencillamente, no creo en él. Es improductivo, empobrecedor y denota siempre un poso de mediocridad que limita y que condiciona. Ahora bien: como Alcalde de Almería, no puedo sino recordar que lo que ha sido bueno para Málaga también será bueno para Almería. Creo que tenemos ante nosotros una importante oportunidad de futuro que debemos saber aprovechar.