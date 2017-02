Almería como referencia de Andalucía

La ocasión de un nuevo aniversario del 28-F nos ofrece una inmejorable oportunidad para decir algo en lo que cada vez más andaluces estamos de acuerdo: es necesario cambiar el modo en que se están haciendo las cosas en Andalucía. Y la clave de todo ese giro es doble: por un lado, poner a la Junta de Andalucía al servicio de todos los andaluces y no sólo al servicio de los intereses de un partido político, y por otro, dar su peso y su espacio a la Andalucía de la periferia. Estoy convencido de que es posible hablar desde Almería en clave andaluza, siempre que superemos el modelo fracasado de una Andalucía que nace y muere en los confines del interés del partido socialista de Sevilla. Por eso, me gusta decir desde Almería que cuando hablo de Andalucía hablo de una comunidad capaz, potente y prometedora, que sigue reclamando mayores espacios de referencia y promoción en el conjunto de la sociedad española. Una Andalucía que sabe que puede y que debe aspirar a más. Una Andalucía que quiere decir más, que quiere ser más y también quiere estar más presente en el conjunto de España y Europa. Y lo digo desde Almería, porque aquí sabemos bien todo lo que significa esa vocación de suma y superación. En Almería, hemos sabido hacer de la necesidad una virtud, hemos convertido la carencia en un desafío y hemos sabido equilibrar la lejanía desde la insistencia. Sólo así se entiende que una provincia tan mal comunicada como la nuestra sea líder de exportación y tenga tan alto nivel de impacto turístico. Esa Almería que crece y que progresa desde el esfuerzo y la convicción debe ser una referencia de futuro para el conjunto de una Andalucía que debe hacer valer en su justa medida la riqueza de sus diferentes acentos y la amplia variedad de su conjunto de matices. El futuro de Andalucía estará en manos de quien sepa poner a nuestra Comunidad por encima de las ambiciones personales, por encima de las ideologías y que sepa aprovechar la potencialidad que supone la enorme variedad de la comunidad más importante y más poblada de toda España. Para Andalucía, el futuro pasa por la transformación del actual modelo centralista en un modelo transversal en donde Almería puede y debe ser, no ya la periferia de un centro político, sino una referencia de desarrollo, progreso y creación de oportunidades para cada vez más personas.