Compromiso de igualdad real

El próximo miércoles 8 de marzo, el Ayuntamiento de Almería conmemorará el Día de la Mujer avanzando camino de la igualdad real entre mujeres y hombres, concienciando a los almerienses acerca de los avances que se han dado en esta materia y sumando su esfuerzo a la justa y necesaria reivindicación de una equiparación real de hombres y mujeres en todos los ámbitos. Este esfuerzo tendrá vivirá un momento especialmente festivo dentro de una semana, con una nueva edición de la Carrera por la Igualdad, en la que el deporte y la actividad física nos darán la oportunidad de hacer visible nuestro compromiso con ese objetivo. Y siempre es bueno recordar la importancia que tuvo la apuesta del Ayuntamiento por la Igualdad cuando creó, en el año 2005, la primera concejalía de la Mujer, dando un paso en firme, más allá de las simples declaraciones, y haciendo visible nuestro por un compromiso con una equidad extensible a todos los ámbitos de la sociedad. Y aunque es cierto que se han dado muchos pasos favorables en este sentido, aún nos queda mucho camino por recorrer. Un camino al que hoy, con más fuerza que nunca, quiero convocar al conjunto de la sociedad almeriense. Y es que no habrá verdadera igualdad mientras mujeres y hombres no tengan las mismas oportunidades en el acceso al mercado laboral. No habrá verdadera igualdad mientras las mujeres perciban menos salario por el mismo trabajo que los hombres. No habrá verdadera igualdad mientras que el desempleo femenino sea superior al masculino. No habrá verdadera igualdad mientras la mujer soporte las mayores tasas de temporalidad en el empleo. Y, sobre todo, no habrá verdadera igualdad mientras haya mujeres que sigan muriendo asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Como digo, hace doce años, el Ayuntamiento creó la primera concejalía de la Mujer de la historia municipal de Almería. Desde entonces hemos acreditado nuestra implicación por la igualdad a través de numerosos proyectos e iniciativas. Y aunque siempre cualquier actuación es susceptible de mejoría, creo que lo verdaderamente importante a la hora de conmemorar, como haremos en una Gala el próximo miércoles, un nuevo Día de la Mujer, es seguir implicando al conjunto de la sociedad almeriense en la necesidad de alcanzar una igualdad lógica, concienciada y real tanto en los ámbitos laborales como en los familiares. En eso estoy seguro de que todos estamos de acuerdo.